Eventi – Venicemarathon lavora già per la 40ima edizione.

Si corre veloci verso il quarantennale di Venicemarathon. Anche se la 39esima edizione deve ancora disputarsi, gli organizzatori sono già proiettati a domenica 25 ottobre 2026 quando la storica Maratona di Venezia taglierà l’importante traguardo della 40esima edizione, suggellando così un lungo percorso iniziato nel lontano 1986 e che in tutti questi anni l’ha vista crescere ed evolversi per essere sempre al pari coi tempi.

Atleti, pubblico e organizzatori scriveranno una nuova pagina di storia di questa manifestazione che è ormai parte integrante del tessuto sportivo italiano e rappresenta per Venezia e il suo territorio una vetrina internazionale di grandissimo prestigio.

Le iscrizioni apriranno alle ore 20 già di domenica 26 ottobre (al termine quindi dell’edizione in corso) direttamente dal sito ufficiale di Venicemarathon, con numero chiuso sulla maratona alzato per l’occasione ad un massimo di 10.000 iscritti. Nella stessa serata, apriranno anche quelle della 21K e 10K apriranno contemporaneamente.

Venicemarathon apre così con grande anticipo le iscrizioni per l’edizione successiva, ma i 40 anni arrivano una sola volta e gli organizzatori sono certi che in molti sono già in trepida attesa per non lasciarsi sfuggire questa occasione unica.

Il 2026 segnerà anche altri importanti traguardi: il CMP Venice Night Trail, in programma il 28 marzo 2026, spegnerà 10 candeline e la Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K (16 maggio 2026) festeggerà il quindicennale.

Sono sponsor di Venicemarathon importanti aziende come: Wizz Air (Title Sponsor), Joma (Technical Sponsor), Hampton by Hilton Venice Isola Nuova (Official Hotel), Alì (Main Sponsor), Consorzio Tutela Prosecco DOC (Official Sparkling Wine), San Benedetto (Official Water), Hyundai (Official Automotive Partner), Banco BPM (Financial Sponsor) Massigen & Master-Aid Sport (Official Medical Supplier), Deporvillage (Official Online Shops), Tao-Scuola Nazionale di Massaggio (Massage Service), KC4-Saving and Improving Lives (Medical Supplier), 1/6H Sport (Official Shop), Vega (Official Sponsor). Official Supplier: Dole, Palmisano, Bavaria, I Bibanesi, Pro Action, Dicloreum Ice, Coldiretti Venezia, Energade, Alilaguna, Venezia Turismo Motoscafi, Tronchetto Parking, Wedo Design to be, Gac Power & Events, Veritas. Partner: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, APVInvestimenti, Venezia Terminal Passeggieri, Confindustria Veneto Est, il Centro Commerciale Porte di Mestre, Fondazione Venezia. Media Partner: Correre, Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Gazzettino, Sporteconomy.