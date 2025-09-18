Finestre Nurith nuovo official supplier del Cesena FC (Serie B).

L’azienda con oltre quarant’anni anni di esperienza nel mondo degli infissi e più di trecento punti vendita in tutta Italia affiancherà il club bianconero nella stagione 2025/26

Un nuovo brand di profilo nazionale affianca il Cesena FC nel campionato Serie BKT 2025/26. E’ Finestre Nurith, realtà italiana con oltre quarant’anni anni di esperienza nel mondo degli infissi, oscuranti e portoncini in pvc e alluminio, che diventa Official Supplier del club bianconero. Le soluzioni moderne e di design di Finestre Nurith sono infatti state scelte dal Cesena FC per l’opera di restyling di “Casa Cavalluccio”, la struttura che ospita alcuni atleti del settore giovanile.

Grazie a questo accordo, l’azienda fondata in Puglia (dove conserva il proprio headquarter), oltre a comunicare il proprio marchio nei momenti pre e post gara durante le conferenze stampa, beneficerà della migliore esposizione a bordocampo in occasione di tutte le gare all’Orogel Stadium, che anche in questa stagione punta a confermarsi come uno dei primi impianti del campionato cadetto per numero di spettatori.

Nata come piccola bottega artigiana, Finestre Nurith è cresciuta fino a contare due moderni stabilimenti produttivi, duecento collaboratori qualificati e una rete di oltre trecento punti vendita in tutta Italia. Oggi è un autentico ambasciatore del Made in Italy: design ricercato, qualità superiore, soluzioni personalizzabili e performance tecniche d’eccellenza ne fanno un marchio di riferimento.

“Entrare a far parte della famiglia dei partner del Cesena FC è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione” – dichiara Vincenzo Bitetti, Amministratore Unico di Finestre Nurith –. “Il nostro legame con lo sport, e con il calcio in particolare, è profondo e duraturo: condividiamo i valori di passione, spirito di squadra e capacità di unire le persone, che lo sport sa rappresentare meglio di ogni altra esperienza.” (fonte: Cesena FC)