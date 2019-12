Finali Vueling Padel Cup MSP 2019

Nel weekend, al Villa Pamphili Padel Club, si è conclusa la 3a edizione del torneo “amatoriale1 più importante di questo sport.

Spettacolo nell’ultima e decisiva tappa della Vueling Padel Cup MSP, che si è chiusa in bellezza, con numeri da record, finali tiratissime e match equilibrati fino all’ultima bandeja. Le sei tappe del tour dei circoli romani iniziato a ottobre hanno fatto registrare oltre 1.000 iscritti, con il Master giocato al Villa Pamphili Padel Club che ha confermato anche un livello tecnico di alto profilo. Ad aggiudicarsi il torneo maschile sono stati Michele Biondi e Gabriele Manieri; tra le donne hanno trionfato Giulia D’Angelo e Lavinia Frabollini; il torneo misto è andato a Piero Iacopucci e Stefania Giacomini; infine quello principianti, vinto da Massimo Chiampo e Maurizio Ciccioriccio.

“Il Master del Villa Pamphili è stata la degna conclusione di una straordinaria edizione della Vueling Padel Cup MSP – ha commentato Claudio Briganti, Responsabile Nazionale Settore Padel MSP Italia -. Abbiamo registrato il tutto esaurito in ogni tappa, segno che quella della Vueling Cup è una formula vincente. Ci tengo a ringraziare Vueling per la fiducia, e lo stesso vale per tutte le aziende che hanno scelto di legare il nome a questa prestigiosa manifestazione. Ne approfitto per dare a tutti l’appuntamento con la Coppa dei Club, unico torneo nazionale amatoriale di Padel riconosciuto dalla Fit. E ovviamente alla Vueling Padel Cup MSP del 2020”.

Corriere dello Sport e Sport Club Magazine si sono confermati anche quest’anno media partner dell’evento mentre, tra gli sponsor, sono tornati il Gruppo Cisalfa e la birra Estrella Damm. Hanno fatto invece il loro ingresso il brand di abbigliamento sportivo Bidi Badu, gli occhiali Barkey e Dunlop quale palla ufficiale del torneo, oltre a Cottorella che è stata l’acqua ufficiale della manifestazione, così come SportKinetic, la fisioterapia specializzata nel padel.