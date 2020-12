FIBA sceglie “Smart Communications” come 5G provider per la Coppa del mondo: accordo fino al 2023

(di Marco D’Avenia) – In vista dei campionati del mondo di basket, la FIBA (International Basketball Federation) ha scelto l’azienda filippina di telecomunicazioni “Smart Communications ” come provider ufficiale della tecnologia 5G. L’accordo, firmato oggi 17 dicembre, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023, anno in cui si svolgerà la Coppa del mondo di basket, che vede proprio le Filippine tra i paesi ospitanti e Manila, la sua capitale, come città dove si svolgerà la finale.

Leader nel settore delle telecomunicazioni, la “Smart Communications” nel 2020 ha installato quasi 280 stazioni 5G nelle Filippine, diventando così l’azienda principale dell’arcipelago. La società infatti fornisce internet ultraveloce al 96% delle maggiori città filippine e può contare su un bacino di utenza pari a 73,1 milioni di persone sull’intera superficie nazionale. La FIBA dunque ha deciso di affidarsi a questo colosso per dare all’evento la maggiore copertura possibile grazie alla tecnologia 5G.

È la prima volta che la massima competizione di pallacanestro a livello di nazionali viene ospitata da più paesi. In particolare questa edizione vedrà cooperare Giappone, Indonesia e, per l’appunto, le Filippine. I termini economici dell’accordo non sono stati resi ancora noti, inoltre il contratto fra FIBA e “Smart” avrà come oggetto anche la coppa del mondo femminile che si giocherà nel 2022 in Australia.

La FIBA in vista dei campionati del mondo può contare su altri 9 accordi con brand internazionali: “Ganten” (azienda cinese di acqua minerale, già sponsor della Juventus), “Nike”, “Tissot”, “TLC” (multinazionale dell’elettronica), “Wanda” (società internazionale cinese nel settore immobiliare), “Molten” (produttore giapponese di attrezzatura sportiva), “Tencent” (azienda cinese per l’innovazione tecnologica), “Begin Enterprises Group” (agenzia di marketing) e, in ultimo, il gigante cinese dell’acciaio e del carbone “Henan Zhongfu Industrial”.