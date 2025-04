Marketing – Midea si lega all’AFC fino al 2029

Lo scorso 24 aprike, Midea (azienda produttrice di soluzioni home appliance) ha annunciato una partnership commerciale pluriennale con la Asian Football Confederation (AFC), diventando sponsor globale ufficiale delle competizioni calcistiche per club dell’AFC dal 2025 al 2029. Questo accordo segna un passo significativo nell’espansione internazionale di Midea, consolidando la sua presenza nel settore sportivo e rafforzando il legame con il pubblico asiatico.​

Dettagli dell’accordo

La partnership copre le principali competizioni per club dell’AFC, tra cui la AFC Champions League, la AFC Cup e la AFC Women’s Club Championship. Midea avrà visibilità attraverso vari canali, tra cui cartelloni pubblicitari negli stadi, spot televisivi, contenuti digitali e materiali promozionali ufficiali. Questa esposizione mira a raggiungere milioni di tifosi in tutta l’Asia, sfruttando l’enorme popolarità del calcio nella regione.​

Obiettivi strategici di Midea

La collaborazione con l’AFC fa parte della strategia globale di marketing sportivo di Midea, che include anche sponsorizzazioni con il Manchester City (Premier League inglese) e il Corinthians (Brasilerao). Queste alleanze permettono a Midea di interagire con una vasta base di tifosi e di promuovere i suoi prodotti in nuovi mercati. L’azienda punta a rafforzare la sua reputazione come leader nel settore degli elettrodomestici, offrendo soluzioni innovative e di qualità.​

Impatto sulla comunità calcistica asiatica

Per l’AFC, questa partnership rappresenta un’opportunità per migliorare l’esperienza dei tifosi e promuovere lo sviluppo del calcio a livello di club in Asia. La collaborazione con Midea contribuirà a elevare il profilo delle competizioni e a coinvolgere un pubblico più ampio, sostenendo la crescita e la professionalizzazione del calcio nella regione.​

In sintesi, l’accordo tra Midea e l’AFC non solo rafforza la posizione di Midea nel mercato asiatico, ma anche promuove la crescita e la visibilità del calcio a livello di club in Asia, creando un impatto positivo per entrambe le parti coinvolte.