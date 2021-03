Bundesliga1: Gazprom pronto ad uscire in caso di retrocessione dello Schalke04?

Con appena 10 punti in classifica lo Schalke 04 è il fanalino di coda del campionato di Bundesliga1. Nell’ultimo match interno ha pareggiato (alla Veltins Arena), a reti inviolate, con il Mainz 05 (penultimo in campionato). La fredda “matematica” consente ai biancoblu ancora di sperare, ma con 16 reti realizzate (meno di 1 gol per partita) e 61 subite, è difficile sperare in un vero e proprio miracolo calcistico.

In parallelo in Bundesliga.2 il Bochum, con 48 punti dopo 24 gare ufficiali, è pronto a sostituire, proprio nella massima serie, il club simbolo del territorio della Ruhr. Ma la possibile retrocessione rischia di scatenare un effetto a catena anche sotto il profilo sponsorizzativo. Secondo il quotidiano tedesco “Bild“, il main sponsor Gazprom (colosso russo dell’energia), che, attualmente paga circa 20 milioni di euro a stagione, potrebbe decidere di optare per una “way out” contrattuale. L’accordo è stato firmato nel 2016 (dopo un primo sodalizio, per il periodo 2011-2015: 80 milioni) e prevedeva un impegno economico per 120 milioni di euro (con contratto in scadenza nel 2022). Come opzione la possibilità di restare, fino al 2022, ma con un intervento nettamente inferiore (tra il -30%-/50%).