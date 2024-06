Ferencváros si lega con un accordo di lungo termine con il brand Macron

La storia del calcio ungherese nelle prossime stagioni vestirà Macron. Sulle maglie del Ferencváros, la squadra più titolata e con più tifosi in Ungheria, spiccherà nelle prossime stagioni il Macron Hero. Tra il brand italiano e le Aquile Verdi di Budapest è stata ufficializzata una partnership a lungo termine che riguarderà non solo le squadre di calcio, ma anche le oltre 20 discipline sportive, altrettanto titolate e vincenti, che fanno parte dell’intera polisportiva e che avranno a disposizione kit gara, abbigliamento tecnico e una linea di merchandising caratterizzati dallo stile, design, tecnicità e qualità che fanno dell’azienda italiana un brand leader nel settore del teamwear.

Il Ferencváros è stato fondato nel maggio del 1899 nell’omonimo distretto di Budapest da Ferenc Springer e da alcuni muratori, tanto che il soprannome ufficiale del Ferencvárosi Torna Club è Fradi, “muratori” in italiano. Nei suoi 125 anni di storia ha collezionato 35 titoli nazionali, 24 Coppe d’Ungheria, 6 Supercoppe d’Ungheria, ma il prestigio di questo club valica i confini nazionali perché nella bacheca del club sono presenti anche 1 Coppa delle Fiere, 2 Mitropa Cup, 1 Challenge Cup e 1 Coppa Intertoto. In campo internazionale il Ferencváros è l’unico club ad aver conquistato trofei europei maggiori ed è stata la prima squadra ungherese ad accedere alla fase a gironi della UEFA Champions League.

Macron e Ferencváros hanno già iniziato a lavorare insieme per sviluppare quella che sarà la nuova collezione caratterizzata da qualità, tecnicità e design tipici dei capi tecnici del brand italiano, oltre che dalla cura dei dettagli e dalla capacità di rendere uniche le maglie del club arricchendole con grafiche ispirate a storia, tradizione e simboli, esprimendo identità e senso di appartenenza di atleti e tifosi ai colori del club.

“La storia del calcio ungherese entra nella famiglia Macron e grazie alla partnership a lungo termine siamo felici di iniziare questo percorso. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Basta guardare la bacheca dei trofei del Ferencváros per rendersi conto dello spirito vincente di questo club e tutto questo rappresenta un grande stimolo per poter creare e sviluppare kit gara che esprimano pienamente l’identità delle Aquile Verdi e che possano essere indossate con grande orgoglio sia dai giocatori che dai loro calorosissimi tifosi”.

“Come osservava giustamente l’antico filosofo Seneca, non è la durata della vita che conta, ma la sua qualità. Il contratto con Macron è importante per il Ferencvárosi Torna Club perché ancora una volta unisce le forze con un partner il cui marchio garantisce un’alta qualità. Sono sicuro che grazie alla collaborazione con Macron otterremo grandi successi sia a livello nazionale che internazionale. Lo faremo con un bellissimo kit, che credo sia la più bella maglia Fradi degli ultimi tempi. Siamo orgogliosi dei nostri risultati. Questo è il modo migliore per guadagnare fiducia e sostegno. Naturalmente, il nostro obiettivo resta quello di portare il club al massimo successo possibile. Siamo onorati che un marchio sportivo di fama mondiale abbia scelto di sostenere il Ferencváros in modo significativo. D’ora in poi, tutto in Fradi è Macron!” ha dichiarato Gábor Kubatov, Presidente del Ferencvárosi Torna Club.