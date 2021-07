FERALPISALÒ 2021/2022: IN CAMPO INSIEME CON #CUORDILEONI

Feralpisalò (club di Serie C) ha presentato ufficialmente la nuova Visual Identity del club, il ritiro estivo le nuove maglie per il biennio 2021/2023, un progetto innovativo che segna l’inizio di un nuovo stile di comunicazione nei confronti di tifosi e territorio.

La realtà gardesana ha creato un nuovo capitolo della sua storia sportiva e aziendale. La sfida è far evolvere e trasformare uno dei club più giovani in un brand orientato al coinvolgimento dell’intera provincia e del mondo corporate, senza mai perdere le proprie radici che affondano nella restituzione valoriale con la passione autentica che lo sport rappresenta per tutti i portatori d’interesse.

Ispirata dalla magnifica risposta che tutti i bresciani hanno saputo dare in piena emergenza sanitaria, ma orientata al domani, la nuova Visual Identity disegna uno stile nuovo e autentico che si basa sui valori fondanti della Feralpisalò: coraggio e cuor di leoni, pronta ripartenza, reazione immediata, altruismo, eccellenza, passione ed eleganza, lavoro, lavoro, lavoro. E fame selvaggia di futuro. La creatività si sviluppa attorno all’iconico stemma con i due leoni, che fanno da scudo, come un’armatura pronta a difendere un ecosistema unico al mondo e simbolo di una delle province più estese d’Italia per portare in campo quella sapiente arte di adattarsi tramite l’antifragilità che abbraccia l’imprevisto, l’incertezza, ne assume positivamente il rischio.

Nasce così un nuovo hashtag: #CuordiLeoni, un nuovo modo per raccontare il club, un’opportunità di veicolare messaggi in linea con lo spirito dei #LeonidelGarda. Hashtag che saranno presenti sul retro delle maglie per un continuo dialogo con il mondo online. Oggi centrale.

È stato catturato perfettamente il nuovo stato d’animo del territorio: forza, voglia di ripartire, silenzio e concretezza. La mentalità dei bresciani si è rinforzata. E anche sul lago c’è grande voglia di rivivere emozioni, abitudini, respirare un Pelèr più aperto alle influenze internazionali che aiuta a guardare avanti, anziché ricordare il passato.

Il restyling del logo per i primi 10 anni di vita è stato il primo passo che ha spinto il Club a lavorare per creare un nuovo linguaggio, un “manifesto” visivo di brand basato sui propri valori per incorporarne lo spirito nel nuovo progetto. Questo è sintetizzato in un semplice motto: “Cuor di Leoni”, che richiama i valori della squadra, la dimensione locale ma allo stesso tempo rinforza l’anima profondamente italiana. “Cuor di Leoni” è il grido che unisce tutti i sostenitori verdeblù. Coesi in una ripartenza all’unisono per il bene di tutti.

Il design del nuovo linguaggio visivo prende spunto dal carattere e dalla cultura bresciana. I leoni prendono vita e creano un dialogo diretto con i tifosi: le espressioni “DNA bresciano”, “Fame selvaggia di futuro” “Cuor di Leoni” mettono in risalto Feralpisalò, tifosi, stakeholder legati alla giovane storia e ai valori e allo stesso tempo uniti nell’obiettivo di creare e accompagnare i nuovi eroi del futuro.

La nuova Visual Identity sarà presente in tutti gli ambiti di comunicazione aziendale: dalle properties digitali (App, sito web, social networks) al ticketing, dall’e-commerce alla comunicazione istituzionale, dall’area commerciale a tutte sedi del club “Stadio Turina e antistadio Amadei a Salò, Centri sportivi Rigamonti e Badia a Brescia fino al merchandising e alle grafiche che personalizzano lo stadio. Arrivando alle nuove divise ufficiali.

NEW JERSEY: NASCE UNA NUOVA FERALPISALÒ

La pandemia non ha cambiato i bresciani. Ha semmai fatto emergere tutte le qualità delle persone, mai dome. La nuova visual identity verdeblù cattura perfettamente il nuovo stato d’animo del territorio: forza, voglia di ripartire, coraggio, silenzio e concretezza. La mentalità dei bresciani non è cambiata ma si è rinforzata. E anche sul lago c’è grande voglia di rivivere emozioni, abitudini, respirare un Pelèr più aperto alle influenze internazionali che aiuta a guardare avanti invece di ricordare il passato.

ICONOGRAFIA

Nella giovane storia dei Leoni del Garda i colori sulla maglia home sono stati applicate in vari formati, sempre in verticale. E sulla nuova Home jersey 2021 rigeneriamo l’iconico accostamento con ampio spazio al blu-Garda, con il verde Feralpi dominato dai nostri Leoni a formare una sorta di armatura, scudo a protezione dei valori. Che prosegue su pantaloncino e calzettone. Una novità che simboleggia come Feralpisalò guardi sempre avanti da ora in poi con una nuova forza, con Cuor di Leoni. Ecco il Garda che campeggia sul fianco, con la nota gialla come comun denominatore con uno dei principali colori delle nostre terre.

Per la maglia away la scelta è ricaduta su un grigio perla, contrastato dal blu in diverse varianti a ricordare il moto ondoso e la perseveranza del lago. La manica gialla mette in risalto i leoni, in una continuità narrativa che rinforza il messaggio di forza e coraggio.

Verde e blu per la third, con il consueto risalto alla sleeve opportunity e la scelta di dettagli oro per dare risalto all’identità preziosa di portatori d’interesse sempre più al centro del progetto Feralpisalò.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I tessuti con cui sono realizzati i nostri capi sono certificati STANDARD 100 by OEKO-TEX®, che garantisce il controllo a livello internazionale del prodotto nei diversi gradi di lavorazione e ripone la massima attenzione alle soglie di tolleranza delle diverse sostanze a difesa dei delicati equilibri del corpo.

GLI SPONSOR DI MAGLIA STAGIONE 2021722 (SERIE C)

HOME JERSEY:

Front sponsor

FERALPI SIDERURGICA

FORSTEEL: Professionisti del trading di ferroleghe e carboni destinati ad acciaierie e fonderie. Vantano fornitori su scala mondiale per offrire il migliore prodotto disponibile ai clienti.

Back sponsor

AIC: AUTOMAZIONI INDUSTRIALI CAPITANIO, azienda che dal 1975 progetta e produce sistemi di automazione industriale di altissima qualità in tutto il mondo.

SAEFLEX: Prodotti oleodinamici per costruttori, manutentori, distributori e utilizzatori finali. Progettazione soluzioni su misura e assistenza.

Sleeve Sponsor

SPORTECONOMY.IT – Market leader nell’informazione applicata all’economia dello sport, è nata nel settembre 2004. Attualmente è l’agenzia stampa online sullo sport business più cliccata in Europa.

FAROGAMES: è leader italiano nella vendita di apparecchi da intrattenimento dei più prestigiosi marchi di videogiochi, ticket redemption, gru e pesche, flipper.

AWAY JERSEY:

Front sponsor

FORSTEEL

IMBAL CARTON: new entry della stagione 2021- 2022. Azienda del territorio (ha sede a Prevalle) sostiene anche il progetto del Settore Giovanile come main sponsor per la categoria Under 13

FONTE TAVINA: Importante e storica azienda del territorio che produce acque minerali distribuite in tutta Italia e all’estero. Da sempre sostiene lo sport e soprattutto i giovani. Fonte Tavina è partner storico, da decenni, del calcio a Salò. In produzione le bottiglie della versione “green” con l’etichetta personalizzata Feralapisalò.

Back sponsor

FERALPISIDERURGICA

Sleeve Sponsor

EBRILLE: new entry. Azienda di Nizza Monferrato (Asti) specializzata nella produzione di tubazioni in rame coibentate in polietilene espanso per gli impianti di riscaldamento e condizionamento. Amministratore Unico Luigi Salvini già sponsor di maglia con il brand Unicom – azienda che propone prodotti idrotermosanitari rivolti a idraulici, progettisti, industrie e privati con sei sedi attive nel territorio italiano, Salvini oltre ad essere membro del Cda, è sponsor di Feralpisalò con Isoclima, nata nel 1995.

THIRD JERSEY:

Front sponsor

FORSTEEL

IMBAL CARTON

Back sponsor

FERALPI SIDERURGICA

Sleeve Sponsor

EBRILLE

DIVISE DIRIGENTI

Anche quest’anno saranno fornite da SANTI Spa, azienda che opera a Brescia da oltre 50 anni nel settore dell’abbigliamento uomo-donna, sia come produttore che come grossista. La qualità del Made in Italy è il punto chiave dell’azienda che la contraddistingue.

Il Brand Santi vestirà con le sue eleganti e rigorose divise tutto lo staff dirigenziale di Feralpisalò.

DICHIARAZIONI

Matteo Oxilia, direttore Comunicazione Feralpisalò: “Questo progetto è un segno importante e tangibile del nuovo percorso del Club. Il lavoro si è concentrato sul concetto di ripartenza e di coraggio, basandosi sullo stemma e sull’emblema dei Leoni del Garda, veri ambasciatori del Dna bresciano e portabandiera di valori di gente vera, abituata a rialzarsi e a sfide continue. La nostra giovane storia è stata reinterpretata. Abbiamo preso l’energia e il patrimonio di cui siamo molto orgogliosi e abbiamo sviluppato un concetto che coinvolge i nostri portatori d’interesse che, oltre ad essere il cuore del Club, sono come sempre al centro della nostra strategia e riteniamo che il nostro linguaggio visivo li rappresenti perfettamente.

L’attenzione sui leoni dello stemma come elemento centrale ci consente di celebrare lo spirito verdeblù e l’amore crescente per la squadra in tutta la provincia. Siamo pronti, in linea con questo nuovo approccio comunicativo, a proporre sempre nuovi percorsi di visibilità e di coinvolgimento emotivo, oltre a nuove idee strutturate di responsabilità sociale per un club che fa dell’amore per il territorio la principale fonte di linfa vitale. E che continuerò a raccontare questa evoluzione tramite i tanti mezzi di comunicazione inseriti nella logica della Media house. Ci sarà presto un nuovo sito e tornerà il nostro magazine mensile che godrà di una media partnership di spessore, i canali social crescono sempre più nei numeri ma anche nelle piattaforme vista la nascita del nostro canale podcast. Realizzeremo uno “Special Tg” e al Turina i lavori in atto porteranno alcune novità”.

Ilenia Setola, direttrice Marketing Feralpisalò: “Ripartiamo dai due leoni, i nostri leoni, figure centrali che emanano messaggi di coraggio e forza. Una sintesi perfetta dei sentimenti del nostro Presidente Pasini e della casa madre. Le due eleganti fiere rappresentano e sintetizzano lo spirito di tutti i nostri partner, che ringraziamo. La stima nei loro confronti è sempre profonda. Non solo perché sostengono il club sponsorizzandone le varie attività, ma perché hanno scelto di abbracciare la filosofia ed i valori dei tanti e nuovi progetti che hanno forte ricaduta sul nostro territorio. E continuano a farlo stagione dopo stagione.

I nostri sponsor sono partner veri, con i quali ci si confronta, grazie ai quali si progetta pensando al futuro. Partecipano e vivono il club. Come fosse una parte di famiglia. Ci sono e sappiamo che su di loro possiamo contare, sempre. Nelle nuove maglie rappresentiamo anche loro. Sono sintetizzati tutti. Rappresentati da un altrettanto ambizioso progetto. Quello della produzione interna dell’abbigliamento sportivo. Un progetto pensato ben tre anni fa e concretizzatosi nella stagione 2019. Un progetto che, con grande orgoglio, riporta il tricolore a simboleggiare un brand di caratura mondiale, il MADE IN ITALY, del quale ci fregiamo con orgoglio e passione. Il made in Italy che sempre più, a ragion veduta, si sta consolidando nel mondo. Tanti sportivi, tante vittorie in campi diversi parlano di Italia e Made in Italy. Il concept innovativo delle nostre maglie racchiude la forza, il coraggio, l’eccellenza, il lavoro e la determinazione di una terra che ha saputo rispondere con un forte colpo di reni all’emergenza sanitaria diventando il simbolo mondiale, come ben ricordato anche nelle telecronache dei recenti europei, di una popolazione resiliente e mai stanca”.