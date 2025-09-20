Feraboli Lubrificanti back sponsor dell’U.S. Cremonese (Serie A).

U.S. Cremonese ha comunicato nelle ultime ore il nuovo accordo di partnership sottoscritto con Feraboli Lubrificanti, che sarà il back sponsor grigiorosso per la stagione 2025-2026. L’azienda con sede a Ostiano (CR) sarà presente sul retro delle maglie gara che verranno utilizzate nelle prossime giornate del campionato di Serie A Enilive.

“Per la nostra azienda, poter apparire sulla maglia della Cremonese rappresenta un grande orgoglio – ha dichiarato Andrea Feraboli, direttore generale di Feraboli Lubrificanti -. Il nostro legame con i colori grigiorossi è cresciuto col passare delle stagioni: l’accordo come short sponsor del 2024-25 ha portato fortuna e quindi a partire da questa stagione abbiamo scelto di fare un investimento ulteriore per accompagnare la Cremonese sui grandi palcoscenici del calcio italiano. Sono anche molto felice che un’ azienda del territorio sia presente sulla maglia della squadra della mia città”. Da oltre 70 anni, Feraboli Lubrificanti commercializza e distribuisce una linea completa di oli, antigeli e grassi per applicazioni che vanno dagli oli motore per auto ai lubrificanti per veicoli commerciali e ai lubrificanti industriali. (fonte: Cremonese calcio)