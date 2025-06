“F1 the Movie”: il film della F.1 a caccia del successo al botteghino

(di Olivia Carbone) – Negli ultimi anni, la Formula 1 sta prendendo piede in tutto il mondo, superando i confini europei in cui si era trattenuta per più di cinquant’anni. Oggi, le piste non bastano più. La F1 vuole conquistare anche il cinema e potrebbe riuscirci con il nuovo film ‘F1 the Movie’.

Il film, una produzione Apple Original con un budget da più di 200 milioni di dollari, è sbarcato oggi nelle sale italiane. Inizialmente, si era parlato di un budget di circa 300 milioni di dollari, rientrato poi a 250 milioni nel corso della creazione della pellicola. Il costo di ‘F1 the Movie’ rimane più che elevato, tanto da posizionarlo al quarto posto nella classifica dei film d’azione più costosi di Hollywood.

Alle spalle del film si trovano nomi di grande rilievo. La regia è stata affidata a Joseph Kosinski, reduce dalla direzione di ‘Top Gun: Maverick’, mentre il protagonista Sonny Hayes è interpretato da Brad Pitt. La produzione è di Jerry Bruckheimer, che è stato affiancato dal sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton.

Il coinvolgimento di Apple Original nel campionato di F1 è stato di grande importanza. Diverse scene del film, infatti, sono state girate durante i weekend di gara tra le stagioni del 2023 e del 2024. Un box aggiuntivo è stato creato in fondo alla pitlane di alcune gare, mentre i piloti protagonisti della pellicola hanno affiancato gli atleti reali nei momenti precedenti ai Gran Premi, in modo da rendere il tutto il più realistico possibile.

Nel film, i protagonisti guideranno per il team ‘APXGP’. Per girare le scene in pista, la produzione ha utilizzato macchine di Formula 2 e Formula 3, modificate con il supporto di Mercedes AMG. A ciascuna macchina, sono state apposte più di cinquanta telecamere, tra cui una miniatura della 6K, mai utilizzata nel mondo cinematografico.

‘F1 the Movie’ potrebbe essere una vittoria sia per la F1 che per Apple

Il film, reso quanto più realistico possibile dall’aiuto di Lewis Hamilton alla produzione, potrebbe essere lo strumento perfetto per consentire alla F1 di ‘sfondare’ definitivamente negli Stati Uniti. Al momento, il Circus vanta ben tre gare negli States: il tradizionale Gran Premio di Austin e le ultime due aggiunte a Miami e a Las Vegas. Liberty Media sta apertamente facendo pressione per ampliare il proprio pubblico oltreoceano, cosa che ha diviso gli appassionati europei.

Il pubblico statunitense si è rivelato particolarmente interessato a ‘Drive to Survive’, la docuserie prodotta da Netflix che esce al termine di ogni stagione a partire dal 2018 e che racconta quanto accaduto nel corso del campionato. Ora, la F1 si spinge oltre lo streaming, alla ricerca del successo anche nel cinema.

Il film, distribuito da Warner Bros, sarà successivamente disponibile sulla piattaforma streaming di Apple TV+. Un successo al botteghino gioverebbe – ovviamente – anche ad Apple, sbarcata nel mondo cinematografico da pochi anni e a caccia del primo successo sul grande schermo. La vittoria al botteghino è papabile. La produzione, sulla bocca di tutti da diversi mesi, arriva nelle sale in un momento di relativa quiete del mondo cinematografico.

La trama del film

Sonny Hayes (ruolo interpretato dalla stella Brad Pitt), pilota statunitense ed ex campione di Formula 1, è costretto ad abbandonare la categoria dopo un pesante incidente. Hayes continua a correre in categorie minori, rimanendo lontano dai proiettori della F1. Ruben Cervantes (interpretato dall’attore spagnolo Javier Bardem), amico di Hayes e proprietario della scuderia APXGP, lo contatta per tornare a gareggiare in F1 e salvare il team a rischio fallimento. Hayes dovrà inoltre diventare il mentore di Joshua Pearce, giovane talento britannico appena sbarcato in F1. Il rapporto tra i due è destinato a deteriorarsi, lasciando spazio ad una pesante rivalità.