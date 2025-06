Vulpis (Sporteconomy) entra nel Direttivo dell’associazione “Giornalisti 2.0”.

Si è tenuta ieri, ad Ariccia, la nuova assemblea di “Giornalisti 2.0”. Un’assemblea pubblica guidata dal presidente Maurizio Pizzuto e dal vice presidente Maurizio Lozzi, che ha coinvolto operatori dell’informazione in un confronto aperto sul ruolo del giornalismo locale nell’era digitale, in occasione del primo anniversario di attività dell’Associazione Giornalisti 2.0 (associazione di categoria per giornalisti professionisti e pubblicisti del Lazio, che si propone di promuovere il cambiamento e l’innovazione nel giornalismo).

Per il Comune di Ariccia è intervenuta la consigliera delegata a Palazzo Chigi, Anna Lori Di Felice, che ha portato anche i saluti istituzionali del sindaco.

Al termine dell’incontro – preceduto da una visita guidata alle suggestive sale di Palazzo Chigi – i presenti hanno partecipato a una degustazione di prodotti locali, promossa e curata dall’assessore alle Attività Produttive Barbara Calandrelli. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il vicesindaco di Lanuvio Valeria Viglietti e il consigliere del Sistema Castelli Romani Massimiliano Tommasi . Durante l’assemblea, l’Associazione ha votato all’unanimità l’ingresso nel direttivo della collega Daniela Chessa e del collega Marcel Vulpis, riconoscendone l’importante contributo professionale e umano.

A seguire, si è proceduto alla nomina dei capi dipartimento, assegnando le deleghe in base a competenze, esperienze e spirito di partecipazione attiva alla vita associativa. I Dipartimenti sono stati così affidati: Comunicazione – Maurizio Pizzuto – Comunicazione sociale – Demetrio Crucitti Relazioni istituzionali – Gianni Sammarco Giovani e Tecnologia – Walter Rizzo – Osservatorio Antimolestie e Pari – Opportunità – Patrizia Angelini – Fashion e Moda – Melania Massa – Sostenibilità e Ambiente – Marco Scordo – Foto e Grafica – Giuseppe Leanza – Formazione – Maurizio Lozzi – Relazioni Internazionali – Antonio Albanese – Cybersecurity e Privacy – Fausto Zilli e Giovanni Guerrisi – Media Digitali – Alessandro Conte – Editoria e Informazione – Aldo Torchiaro – Discipline scientifiche – Rosanna Piras. L’assemblea ha confermato la vitalità dell’associazione e l’impegno condiviso nel promuovere un giornalismo moderno, etico e radicato nel territorio. Forte attenzione è stata data all’applicazione del regolamento elettorale vigente, che non premia, in alcun modo, la rappresentatività di tutte le liste presenti nell’ultima tornata.