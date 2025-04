Atletica – Cina, prima maratona con robot: passo storico verso l’integrazione uomo-macchina

Lo scorso 13 aprile, la metropoli di Pechino (Cina) ha ospitato la prima maratona al mondo in cui esseri umani e robot umanoidi hanno corso insieme, segnando un traguardo significativo nell’evoluzione della robotica e dell’intelligenza artificiale (AI). L’evento, organizzato nel distretto di Daxing dalla Beijing Economic-Technological Development Area, ha visto la partecipazione di oltre 12mila corridori umani e numerosi robot-maratoneti sviluppati da più di 20 aziende.​

Un’innovazione tecnologica senza precedenti

I robot partecipanti, tra cui spiccava “Tiangong Ultra” del Beijing Humanoid Robot Innovation Center, erano progettati per correre su due gambe, con altezze variabili tra 0,5 e 2 metri. Durante la gara, i robot hanno corso su un percorso separato per motivi di sicurezza, ma hanno condiviso lo stesso traguardo con gli atleti umani. Alcuni robot hanno completato il percorso in circa 2 ore e 40 minuti, mentre gli esseri umani hanno impiegato tempi significativamente inferiori. Nonostante alcuni imprevisti tecnici, come cadute e direzioni errate, l’evento è stato considerato un successo, dimostrando le potenzialità della robotica applicata allo sport.​

Obiettivi e significato dell’evento

L’iniziativa non mirava solo a “intrattenere” il pubblico presente sulle strada, ma a promuovere la consapevolezza e l’avanzamento della robotica umanoide. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza dell’evento come simbolo di coesistenza tra esseri umani e robot, evidenziando il ruolo della Cina leader globale nell’innovazione tecnologica. L’integrazione di robot in eventi sportivi rappresenta un passo verso l’integrazione della robotica nella vita quotidiana, affrontando sfide come l’invecchiamento della popolazione e la necessità di innovazione tecnologica.​

Questo evento apre la strada a future competizioni sportive che vedranno la partecipazione congiunta di atleti-umani e atleti-robot. La Cina prevede di organizzare altri eventi simili, tra cui i World Humanoid Robot Games, in preparazione alla World Robot Conference del 2025. Queste iniziative riflettono l’impegno del gigante asiatico nell’esplorare nuove frontiere nell’interazione tra uomo e macchina, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso l’innovazione tecnologica.​

In conclusione, la maratona di Pechino del 2025 rappresenta un momento storico che segna l’inizio di una nuova era, in cui esseri umani e robot collaborano e competono insieme, aprendo nuove prospettive per il futuro dello Sport e della Tecnologia.