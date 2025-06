Ciclismo – Il tricolore femminile entra a far parte della Coppa Italia delle Regioni 2025.

La Lega del Ciclismo Professionistico ha accolto la richiesta degli organizzatori del Campionato Italiano Donne Élite dell’AS Boario di Ezio Maffi, di far parte della Coppa Italia delle Regioni 2025, che la Lega promuove con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. La notizia è stata ufficializzata nella conferenza stampa di presentazione dell’evento svoltasi di recente a Milano, presso Regione Lombardia. nell’ambito della quale è emerso che la Lega Ciclismo sosterrà i costi televisivi anche del campionato italiano femminile.

Una immagine recente del presidente della LCP, Roberto Pella -credits photo @LCP

“Come Lega siamo felici di esserci messi a disposizione del movimento femminile. Da subito lo abbiamo sostenuto con iniziative importanti come la parificazione dei montepremi, prima nazione al mondo, tra uomini e donne, e la creazione di nuove gare – le parole del Presidente Roberto Pella –. Grazie alla forte sinergia con RAI saremo in onda su Rai 2. Questo ci permette di far conoscere anche nel resto dell’anno i nostri 8.000 comuni e di valorizzare cultura, bellezze naturali e artistiche. Ringraziamo la presidenza RAI, l’AD Giampaolo Rossi, i direttori e tutti i giornalisti di RAI per la loro fondamentale collaborazione che consente a milioni di italiani, anche all’estero, di vedere in diretta le gare su Rai 2, sabato 28 giugno, dalle 15:15 alle 16:45, mentre i professionisti uomini, nel suggestivo tracciato da Trieste a Gorizia, il giorno seguente domenica 29 giugno, sempre su RAI 2 dalle 14:50 alle 17:00”.