Eventi – L’Italhockey “rosa” vince in Polonia l’Europeo di Pool B.

L’Italia batte il Galles 2-1 in finale a Gniezno (Polonia) e, sabato 2 agosto 2025, vince l’Europeo di Pool B Femminile di Hockey su Prato.

Il primo posto si aggiunge ai traguardi già raggiunti nei giorni scorsi: il pass per il torneo di qualificazione ai Mondiali Senior e la promozione al prossimo Europeo di Pool A, che per le Azzurre equivale a un ritorno. Per l’Italia di Andres Mondo un torneo da imbattuta e quattro vittorie consecutive, dopo l’iniziale (e spettacolare) 3-3 contro l’Austria, che ha chiuso di bronzo: 1-0 alla Polonia, 7-0 alla Croazia, 3-0 alla Svizzera in semifinale e 2-1 al Galles in finale: una vittoria, questa, che sa di splendida rivincita dopo lo 0-1 patito nel 2021 a Pisa e che spezzò la nostra Road to World Cup.

Nel torneo dell’Italia, tutte le convocate hanno trovato spazio e ognuna delle nostre giocatrici di movimento ha collezionato 5 caps. Sono quattro le Azzurre ad aver segnato due gol nel torneo: Lola Brea, Sofia Laurito, Delfina Granatto e Maria Lunghi.

Menzione speciale per Federica Carta, co-capitano insieme a Sara Puglisi: per lei un gol nel torneo, quello pesantissimo del 2-1 in finale contro le gallesi.