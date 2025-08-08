Marketing – KDA3 nuovo official global blockchain partner dei campioni d’Italia.

La SSC Napoli ha annunciato nelle ultime ore una nuova partnership con la società di tecnologia sportiva KDA3.

KDA3 – che sviluppa soluzioni digitali sportive innovative basate sulla piattaforma fondamentale di Berachain – diventa l’Official Global Blockchain Partner del club di Serie A partenopeo.

Questa collaborazione rappresenta un passo strategico nell’impegno della SSC Napoli verso l’innovazione, proseguendo nell’esplorazione di nuove tecnologie in grado di rafforzare il coinvolgimento dei tifosi a livello globale. Collaborando con KDA3 in questa nuova categoria, il Napoli conferma la volontà di integrare la blockchain in modi significativi e orientati ai tifosi, offrendo benefici concreti ai sostenitori in tutto il mondo. La nuova partnership con KDA3 getterà le basi per esperienze digitali future dedicate ai tifosi, caratterizzate da trasparenza, utilità e cultura.

“Siamo lieti di accogliere KDA3 e il suo partner tecnologico Berachain nella famiglia SSC Napoli”, ha dichiarato Leonardo Giammarioli, Chief Global Business Development Officer della SSC Napoli. “Questa partnership riflette la nostra ambizione di continuare a essere leader non solo in campo, ma anche nel modo in cui ci relazioniamo e valorizziamo la nostra base di tifosi globale attraverso collaborazioni e tecnologie innovative”.

KDA3 sviluppa piattaforme di nuova generazione per le organizzazioni sportive, supportate dalla blockchain ad alte prestazioni Layer 1 di Berachain. Insieme, le due società uniscono un’esperienza consolidata nella creazione di ecosistemi per i tifosi scalabili, sicuri e incentrati sulla comunità.

“Diventare partner della SSC Napoli significa molto più che visibilità e tecnologia. Significa creare valore reale e duraturo per una delle comunità di tifosi più appassionate dello sport mondiale”, ha affermato Christian Magsisi, Fondatore e CEO di KDA3. “Costruendo le nostre piattaforme sulla blockchain di Berachain, stiamo gettando le fondamenta tecniche per esperienze di nuova generazione che mettono i tifosi al centro, avvicinandoli alla SSC Napoli in modi mai visti prima. Non vediamo l’ora di condividere presto come i tifosi potranno beneficiare di questa straordinaria partnership”.

Al lancio, i tifosi potranno già notare la presenza di Berachain all’interno dell’ecosistema SSC Napoli, mentre la blockchain sfrutterà i contenuti destinati al pubblico di KDA3 per promuovere la nuova collaborazione. Nelle prossime settimane verranno svelati dettagli entusiasmanti e innovativi sulle modalità con cui la SSC Napoli e KDA3 creeranno nuove opportunità per connettere e coinvolgere i tifosi. (fonte: SSC Napoli)