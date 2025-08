Calciomercato, acquisti record in English Premier League (EPL).

(di Olivia Carbone) – La English Premier League (EPL) si è dimostrata, ancora una volta, protagonista della sessione estiva di Calciomercato. Il campionato inglese, che gode di una forte posizione economica, ha chiuso con acquisti da record. Soltanto nelle prime tre settimane di calciomercato, infatti, i club della prima divisione hanno speso circa 2 miliardi di euro.

Su tutti i club, si distingue il Liverpool. Campioni in carica, i Reds hanno accolto tra le proprie fila l’acquisto più oneroso della sessione di calciomercato, almeno fino a questo momento: Florian Wirtz.

Il centrocampista tedesco, impegnato con il Bayer Leverkusen fino alla scorsa stagione, è passato al Liverpool per 125 milioni di euro. Si tratta del sesto acquisto più oneroso della storia, in una classifica dominata dal passaggio di Neymar dal Barcellona al PSG, valso ben 222 milioni. Il Liverpool non si è fermato a Wirtz, concludendo diversi altri affari di rilievo. I Reds hanno ingaggiato anche il francese Hugo Ekitiké. L’attaccante classe 2002 è stato ceduto dall’Einitracht Francoforte per 95 milioni di euro.

Anche altri club della massima serie UK hanno concluso affari di rilievo, come il Manchester United che ha acquistato Bryan Mbeumo e Matheus Cunha per 75 e 74.2 milioni di euro. Il primo, ala destra francese naturalizzato camerunense, è stato acquistato dal Brentford. Cunha invece, attaccante brasiliano, è stato ceduto dal Wolverhampton. L’Arsenal ha puntato su Viktor Gyokeres, comprato allo Sporting Lisbona per 73 milioni, e su Martin Zubimendi, ex Real Sociedad valso 70 milioni. L’acquisto più oneroso del Chelsea è stato Jamie Gittens, ingaggiato dal Borussia Dortmund per 64.3 milioni di euro, mentre il Tottenham ha ingaggiato Mohammed Kudus, giocatore del West Ham, pagandolo 63.8 milioni.

Perché la Premier League può spendere così tanto

Da diversi anni è il campionato calcistico più seguito al mondo e dunque anche il più ricco. Alle spalle dei principali club si trovano proprietà internazionali – arabe o statunitensi – con una vasta disponibilità economica, il che permette alle squadre di migliorare le proprie rose di anno in anno. La Premier League vanta inoltre ottimi accordi televisivi in costante crescita. Al termine della stagione 2023/2024, il campionato ha ottenuto un fatturato di 7.3 miliardi di euro. La Serie A, nella stessa stagione, ha sfiorato i 3 miliardi.