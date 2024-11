Eventi: la Kings League Italia pronta al debutto

La Kings League Italia, il campionato di calcio a 7 indoor creato da Gerard Piqué, e già fenomeno mondiale, è ormai realtà anche nel nostro Paese: sabato 9 e domenica 10 novembre si sono svolti i Tryouts per selezionare i giocatori delle 12 squadre pronte ad entusiasmare il pubblico italiano.

Oltre 300 calciatori provenienti da tutta Italia e originari di diverse nazioni – Canada, Albania, Senegal, Venezuela, Argentina, Bosnia Herzegovina, Nord Macedonia, Spagna, Ecuador, Egitto, Romania, Slovenia, Marocco, Australia, Nigeria, Costa d’Avorio, China Taipei, Eritrea, Tunisia – si sono ritrovati al Centro Sportivo Bettinelli di Milano con l’obiettivo di entrare a fare parte del torneo che sta rivoluzionando il settore dello sport entertainment in Europa e nelle Americhe.

Coach professionisti e nomi noti del calcio come Rita Guarino, Marco Storari e Nicola Legrottaglie – dopo aver assistito alla due giorni di test – selezioneranno i circa 150 giocatori che parteciperanno al Draft, durante il quale verranno composte le attese 12 squadre, capeggiate da altrettanti 12 presidenti pronti ad essere svelati durante l’evento di presentazione ufficiale, che si svolgerà a Torino lunedì 18 novembre dalle 20:45. Evento che sarà possibile seguire su tutti i canali Twitch, TikTok, YouTube e X di Kings League Global e Kings League Italia.

La Kings League è nata in Spagna nel gennaio 2023, per poi varcare i confini delle Americhe, conquistando i cuori degli utenti e realizzando importanti sold-out in stadi storici come il Camp Nou, il Wanda Metropolitano, La Rosaleda, Wizink Center. Ora, pronta a sbarcare in Italia, per la Kings League è arrivato il momento di espandersi ulteriormente in Europa unendo intrattenimento e coinvolgimento degli utenti con un calcio a 7 brillante, grazie anche a ospiti d’eccezione come lo sono stati Totti, Hazard, Shevchenko, Aguero e tanti altri.