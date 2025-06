Eventi – I numeri di FIPE a RiminiWellness 2025

(da RiminiWellness) – Si conclude il secondo anno consecutivo della FIPE a RiminiWellness 2025. L’ultimo giorno (lo scorso 1° giugno) si è chiuso con le sfide di Squat, Panca e Stacco nei corner del Padiglione C6 ma soprattutto con il Day 2 della Finale Challenge STHLN, l’ultimo atto delle competizioni territoriali per atleti Element. Dopo i 79 atleti scesi in gara ieri, sono stati 72 quelli invece coinvolti oggi.

QUATTRO GIORNI DI RIMINI WELLNESS IN PILLOLE

Convention Nazionale Strength Academy, Masterclass, Workshop, Sfide di Powerlifting, Esibizioni del Team Italia, Finale Challenge STHLN sono stati questi i 4 giorni di RiminiWellness. La Federazione Italiana Pesistica ha proposto un programma ricco di attività:

– 564mq di Stand in un Padiglione in esclusiva (il C6),

– 294m² di pavimentazione in gomma riciclata fornita da Ecopneus

– Oltre 10 ore di formazione con i Workshop della FIPE Strength Academy

– Oltre 120 partecipanti ai Workshop

– Oltre 300 partecipanti alla Convention Nazionale FIPE Strength Academy

– 151 atleti partecipanti alla Finale Challenge STHLN

– Oltre 20 ore di gara STHLN

– Oltre 20 mila persone hanno visitato il Padiglione della FIPE

courtesy photo sito FIPE – Rimini Wellness 2025

Il successo della FIPE a RiminiWellness (29 maggio-1° giugno 2025) è certificato anche dai numeri social. Tutte le attività sono state seguite live sui Social con aggiornamenti costanti. Grande novità di quest’anno il lancio di YouPowerTv, la nuova Web TV interamente dedicata al mondo della forza con Palinsesto disponibile h24, Eventi live e On Demand, Interviste esclusive, Programmi originali e Approfondimenti tecnici:

– Oltre 800mila visualizzazioni dei contenuti social in 4 giorni di fiera su tutti gli Account FIPE (FIPE Strength Academy, Federpesistica, Sthenathlon)

– Oltre 200mila account raggiunti

– Oltre 10mila impression tra Like, commenti, salvataggi e condivisioni dei nostri contenuti

– 20 ore di gara di Finale Challenge STHLN in diretta Streaming su YouPowerTv.

La FIPE ha ringraziato Italian Exhibition Group, gli atleti, i tecnici e tutti i partecipanti che hanno contribuito a rendere RiminiWellness 2025 un’esperienza indimenticabile ma anche ai nostri Partner: Eleiko (Official Strength Equipment), Errea (Officiale Appareal) , Acqua Dolomia (Official Water), Blor (Co-title Equipment Partner Finale Challenge STHLN), JudgeRules (Official Result), Ecopneus (Technical Partner), Concept2 Technical Partner), Pescherio (Official Food partner) e Golden Brasil (Official Coffee Partner).