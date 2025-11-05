Eventi – Fabio Felici e l’agenzia Agimeg premiati a Roma ai “Best Italian Gaming Media” 2025.

Un doppio importante riconoscimento è stato assegnato ad Agimeg durante il Sigma Central Europe 2025 che si sta svolgendo a Roma. Nella serata degli Awards di ieri sera, l’agenzia specializzata Agimeg è stata premiata come “Best Italian Gaming Media 2025” (nella foto una immagine del premio internazionale). In questa sezione erano cinque le nomination previste.

Il direttore di Agimeg Fabio Felici è stato invece il primo italiano ad entrare a far parte della “Hall of Game”. La Hall of Game è stata istituita dal Sigma con l’obiettivo di premiare coloro che: “rappresentano un ampio spaccato delle voci più influenti d’Italia, ciascuna capace di plasmare il panorama del gaming in modo profondo e personale”.

“Siamo davvero orgogliosi per questo doppio riconoscimento che rappresenta per noi un premio all’impegno che mettiamo ogni giorno a sostegno di un’informazione libera, puntuale ma soprattutto veritiera sul mondo del gioco”, ha dichiarato Fabio Felici, direttore di Agimeg (nella foto sotto a sinistra).

“Le motivazioni per le quali è stata premiata Agimeg (media con più visualizzazioni, più seguito sui social e qualità delle notizie) ci hanno confermato che siamo sulla strada giusta per quanto riguarda la dignità giornalistica che il settore del gioco merita”.

All’agenzia Agimeg e al suo direttore Fabio Felici vanno le congratulazioni di tutta la redazione di Sporteconomy, da tempo “vicina” a questa struttura leader nell’informazione applicata al mondo del gioco pubblico, lecito e regolamentato. A conferma della qualità e profondità del lavoro svolto nel settore di riferimento in tutti questi anni.