Elezioni ODG 2025 – “Giornalisti 2.0” lancia le liste autonome per una svolta storica nell’Ordine dei Giornalisti

“Il Noi che ci unisce” non è solo uno slogan, ma una promessa concreta. L’Associazione di Categoria Giornalisti 2.0 scende in campo con Liste Autonome per le prossime elezioni dell’Ordine dei Giornalisti, in programma il 19 e 20 marzo 2025 con voto online tramite SPID, e il 23 marzo con voto in presenza presso il Centro Sportivo Acqua Acetosa “Giulio Onesti” a Roma, Largo Giulio Onesti, 1 .

Un appuntamento cruciale per ridare fiducia a una professione sempre più precaria e frammentata. Giornalisti 2.0 si presenta con un programma ambizioso e dettagliato, frutto di mesi di lavoro e confronto con i colleghi. L’obiettivo è chiaro: cambiare davvero l’Ordine dei Giornalisti, un’istituzione che in questi anni non è riuscita a rispondere alle esigenze di migliaia di protagonisti dell’informazione, lasciati soli di fronte alla crisi del settore e alla mancanza di opportunità.

Il programma: una risposta concreta alle sfide del giornalismo moderno Il cuore della proposta di Giornalisti 2.0 è il Protocollo d’intesa per il contrasto alla disoccupazione nel settore giornalistico e della comunicazione. Un piano articolato che prevede l’istituzione di una lista di disoccupazione giornalistica presso ogni Ordine Regionale, per censire i colleghi senza impiego o in situazione di precarietà. Questa lista sarà lo strumento prioritario per la copertura di posizioni lavorative nel settore dell’informazione, degli uffici stampa e della comunicazione istituzionale e aziendale.

Giornalisti 2.0 punta anche sulla formazione digitale, con programmi di aggiornamento continuo per rispondere alle nuove sfide del panorama mediatico. E ancora, la tutela dei diritti dei freelance e dei precari, la promozione di politiche di sostegno all’editoria indipendente e una gestione più trasparente della professione. Una Commissione Antimolestie per tutelare la dignità del giornalista Tra le novità più importanti, l’istituzione di una Commissione Antimolestie all’interno dell’Ordine dei Giornalisti, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Antimolestie. Un passo fondamentale per contrastare fenomeni come il mobbing, l’autoritarismo e il demansionamento, che minano la dignità e la professionalità dei Giornalisti.

I candidati: professionisti decisi a cambiare le regole del gioco A guidare questa rivoluzione ci sono nomi noti e volti nuovi del giornalismo italiano.

Ecco i candidati di “Giornalisti 2.0” per le prossime elezioni: Consiglio Regionale Professionisti:

Maurizio Pizzuto – Direttore Agenzia PPN Prima Pagina News, Presidente Giornalisti 2.0

Carola Carulli – RAI TG2, Vice Presidente Giornalisti 2.0

Angelo Perfetti – Direttore Il Faro Online Antonio Albanese – Direttore AGC Communication

Stefano Di Scanno – Conduttore Radio UCI (Utilità, Chiarezza e Inclusione sociale)

Marina Mingarelli – Il Messaggero

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (Professionisti): Marcel Vulpis – Direttore Agenzia di Stampa Sporteconomy

Consiglio Regionale Pubblicisti: Maurizio Lozzi – Consigliere ODG uscente, Vice Presidente Giornalisti 2.0

Daniela Chessa – Ufficio Stampa e CEO della Etra Management

Tommaso Polidoro – Consigliere Nazionale FNSI, Consigliere Giornalisti 2.0

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (Pubblicisti): Paola Palmieri – Revisore dei Conti uscente

Consiglio Nazionale Professionisti: Maurizio Pizzuto – Direttore Agenzia Prima Pagina News, Presidente Giornalisti 2.0

Patrizia Angelini – RAI TG1

Diego Angelino – Coordinatore Redazione Equ TV

Paola Pucciatti – Autrice RAI

Aldo Torchiaro – Il Riformista

Consiglio Nazionale Pubblicisti: Rodolfo Martinelli Carraresi – Vice Presidente Associazione Stampa Romana, Segretario Giornalisti 2.0

“Il Noi che ci unisce”: una visione inclusiva e moderna “La nostra associazione apre le porte a tutti i colleghi che vogliono partecipare a questo percorso di rinnovamento”, ha dichiarato Maurizio Pizzuto, presidente di Giornalisti 2.0. “La decisione di presentarci con liste autonome riflette la nostra visione: un Ordine che sia realmente rappresentativo delle esigenze e delle sfide che affrontano oggi i Giornalisti, lontano da logiche partitiche o di schieramento. Giornalisti 2.0 punta a un confronto costruttivo, ma fermo, con tutte le componenti del settore, portando avanti una visione inclusiva e moderna.”

Appuntamento al voto: il cambiamento parte da qui Il 19, 20 e 23 marzo 2025 saranno date storiche per il giornalismo italiano. Con il voto online e in presenza, i Giornalisti avranno l’opportunità di scegliere un nuovo corso per la loro professione. Giornalisti 2.0 è pronta a guidare questa svolta, con un programma concreto e una squadra di Giornalisti determinati a ridare voce e dignità a chi fa informazione. “Il Noi che ci unisce” non è solo uno slogan, ma una chiamata all’azione. Perché insieme, si può cambiare davvero.