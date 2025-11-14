Eventi – Al via il Dubai Premier Padel P1

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del Premier Padel 2025. All’Hamdan Sports Complex di Dubai, Emirati Arabi Uniti, va in scena il Dubai Premier Padel P1, da oggi, venerdì 14, a domenica 16 novembre.

Tra i diversi giocatori in campo, ci saranno Coello/Tapia negli uomini, e Sánchez/Josemaría tra le donne, la coppia vincitrice del torneo CIB NEWGIZA Premier Padel P2, lo scorso 1° novembre.

Su Sky sarà possibile seguire le sfide decisive del torneo. Si parte oggi, venerdì 14 novembre, con i quarti di finale: dalle 9 alle 20.30 su Sky Sport Arena (fino alle 11.15 anche su Sky Sport Uno e dalle 17 anche su Sky Sport 254), con le telecronache di Gaia Brunelli, Gustavo Spector, Saverio Palmieri, Luis Ovando, Emiliano Pozzoni ed Emiliano Siciliani. Sabato 15 le semifinali, dalle 13 alle 21 su Sky Sport Mix (dalle 17 anche su Sky Sport 257), con le telecronache di Alessandro Lupi, Saverio Palmieri, Stefano De Grandis ed Emiliano Siciliani. Domenica 16 le finali: dalle 15 quella femminile su Sky Sport Mix e dalle 17 quella maschile sullo stesso canale, con le telecronache di Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.