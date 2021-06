Euro2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio russa (RFS)

Europei di calcio 2020, la In occasione degli, la Federazione calcistica della Russia (RFS) ha siglato una serie di importanti accordi commerciali, con brand di elevato spessore.

Per quanto concerne la scelta dello sponsor tecnico, la RFS ha siglato un accordo con il marchio Adidas, con il quale vanta una lunga collaborazione.

Altrettanto importanti sono le collaborazioni intraprese con brand del calibro di Coca-Cola, Gazprom (azienda energetica russa parzialmente controllata dallo Stato con sede a San Pietroburgo), G-Drive Gazprom, Gazpromneft, Volkswagen, Albione (azienda che produce abbigliamento maschile, calzature e accessori alla moda), EF Education First (società internazionale specializzata in formazione linguistica, viaggi studio, corsi di laurea e scambi culturali), Deloitte (azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti), Man (società tedesca produttrice di automezzi pesanti, prevalentemente autocarri e autobus), Fonbet (società di scommesse sportive che opera in Russia e Kazakistan) e MNP.

In campo, la Nazionale guidata dal c.t. Stanislav Čerčesov ha perso la prima partita contro il Belgio di Romelu Lukaku, autore di una doppietta, e quest’oggi affronterà, alle ore 15:00, la già delicata partita contro la Finlandia, reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Danimarca, grazie alla rete di Joel Pohjanpalo, attaccante in forza all’Union Berlino, squadra militante nella Bundesliga.