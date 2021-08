eToro investe sul calcio tricolore. Infront advisor dell’operazione su 5 club partner

Un nuovo sponsor sta per sbarcare ufficialmente nella Serie A, dopo aver corteggiato il football francese, quello tedesco e, ancor prima, la English Premier League. Cinque club della prima divisione tricolore, legati commercialmente alla “scuderia” Infront (l’agenzia ha coordinato anche l’operazione Lega calcio-Crypto.com), sono entrati a far parte delle sponsorizzazioni di eToro, multinazionale di social trading/brokeraggio multi asset. Nello specifico la realtà cipriota sarà “premium partner” di Hellas Verona, Cagliari calcio, Sampdoria, Genoa e Udinese (il logo appare già sui siti ufficiali di queste squadre).

I primi passi l’azienda straniera li ha mossi nella Premier League inglese sponsorizzando, a partire dal 2018, sei club di prima divisione: West Bromwich Albion (da questa stagione in Championship), Burnley, Crystal Palace, Everton, Leicester City e Southampton. In Germania si è legata all’Eintracht Francoforte, all’FC Augsburg, al Colonia, all’Union Berlin, al Wolfsburg e all’Amburgo da alcuni anni in Bundesliga2 (l’equivalente della Serie B italiana). La particolarità del format di sponsorizzazione di eToro è nella modalità di pagamento: i contratti, soprattutto nella prima stagione, sono stati regolati nella criptovaluta Bitcoin.

Nel 2020, sempre eToro, ha scelto l’AS Monaco (club transalpino attualmente impegnato nei preliminari di Champions League –nella foto in primo piano la nuova divisa gara), posizionandosi come sleeve partner della prima squadra e sponsor del team eSports. Da quest’anno la multinazionale di Limisso (Cipro) ha cambiato la propria strategia commerciale. Sarà infatti jersey sponsor dell’AS Monaco, degli olandesi dell’SBV Vitesse, dei romeni del Cluj (con un contratto pluriennale) e, infine, dei cechi dell’SV Slavia Praga. Oltre alle partnership commerciali, ancora non svelate ufficialmente, dei cinque club di Serie A.