Esaote si conferma Medical Systems Supplier del Torino FC (Serie A).

Il Torino Football Club ha annunciato il rinnovo della partnership con Esaote – azienda attiva a livello internazionale nel settore biomedicale – che continuerà a essere Medical Systems Supplier del club granata.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC: “Il rinnovo della partnership con Esaote conferma il valore di una collaborazione che negli ultimi anni ha contribuito in modo significativo al lavoro del nostro staff medico. Affidarci a un’azienda leader nel settore biomedicale ci permette di garantire ai nostri calciatori un’assistenza sempre più precisa e tecnologicamente avanzata, migliorando il monitoraggio e la gestione del loro percorso atletico. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo progetto, fondato su innovazione, competenza e attenzione al benessere dell’atleta.”

Giacomo Pedretti Responsabile Marketing Esaote: “Il rinnovo della collaborazione con il Torino FC per le stagioni 2025/26 e 2026/27 conferma un percorso che ci rende particolarmente orgogliosi. Negli ultimi anni abbiamo lavorato insieme mettendo la nostra tecnologia al servizio dello staff medico, garantendo risposte rapide e affidabili per la tutela e il recupero degli atleti. Questa continuità ci permette di supportare il club con strumenti sempre più evoluti, contribuendo a decisioni cliniche tempestive e a una gestione ottimale della performance. Siamo lieti di proseguire questo rapporto, unendo competenza e innovazione nella medicina sportiva.”

Grazie al rinnovo dell’accordo, Esaote continuerà ad affiancare il Torino FC per le stagioni 2025-2026 e 2026-2027, consolidando una collaborazione che si fonda su innovazione, competenza e attenzione al benessere dell’atleta. Lo staff medico del club continuerà inoltre a indossare la divisa ufficiale brandizzata Esaote, simbolo di un legame tecnico e professionale che si rinnova e si rafforza. (fonte: Torino FC).