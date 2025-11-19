Il Como 1907 si apre all’Arabia Saudita. Accordo strategico con l’AlUla Sports Club.

AlUla Sports Club e Como 1907 hanno ufficialmente firmato un accordo di partnership strategica che segna un passo significativo verso il rafforzamento della presenza di entrambi i club sulla scena sportiva internazionale.

L’accordo è stato firmato ad AlUla (è una città della regione di Medina nel nord-ovest dell’Arabia Saudita), dove l’AlUla Club era rappresentato dal CEO Waleed Abdulrazzaq Muath, mentre il Como 1907 era rappresentato dal proprio presidente, Mirwan Suwarso.

Questa collaborazione strategica si concentra su diversi pilastri fondamentali tra cui lo scambio e lo sviluppo di conoscenze tecniche e commerciali e l’organizzazione di eventi congiunti.

Waleed Muath ha affermato che questa partnership è in linea con la visione più ampia di AlUla di elevare la propria attività sportiva e rafforzare la posizione della città come destinazione globale per lo sport e il turismo, a sostegno degli obiettivi della Saudi Vision 2030.

L’accordo mira inoltre ad accelerare la crescita commerciale reciproca e a lanciare iniziative di marketing unificate a vantaggio di entrambe le entità. (fonte: Como calcio)