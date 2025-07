Erreà-KV Mechelen: partnership prolungata fino al 2031.

Erreà Sport e KV Mechelen (club belga di Pro League) hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione, confermando un legame solido che proseguirà fino al 2031.

In questi anni (il sodalizio è iniziato nel 2021(, Erreà ha accompagnato i Malinwa fornendo non solo le divise da gara e l’abbigliamento tecnico, ma diventando parte attiva del percorso di crescita del club, dentro e fuori dal campo. Il rinnovo conferma la fiducia reciproca e la volontà di continuare un progetto di sviluppo ambizioso, basato su qualità, identità e innovazione.

La nuova intesa rafforza ulteriormente il legame tra due realtà che condividono valori forti e uno sguardo comune rivolto al futuro, con l’obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia sportiva.

Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà: “Quando realtà che condividono impegno, autenticità e legame con il territorio si incontrano, la collaborazione cresce naturalmente. Il rinnovo con il KV Mechelen fino al 2031 nasce da un percorso solido, fatto di valori comuni e visione condivisa. Siamo orgogliosi di continuare al fianco di un club che, come Erreà, crede nello sport come motore di crescita e identità.”

Davy Willems, Country Manager Erreà: “Siamo lieti di proseguire a lungo termine questo percorso con uno dei club più autentici del Belgio. Con la loro tifoseria fedele e appassionata, il loro modo di giocare e il potenziale sia dentro che fuori dal campo. Con il nostro concetto locale Erreà, dove lavoriamo in stretta sinergia con i reparti del club, vogliamo crescere insieme nei prossimi anni.”

Il KV Mechelen riparte: presentato il kit completo dei Malinwa 2025/2026

Si riparte dall’identità, dalla passione, dai colori che raccontano una storia: rosso e giallo, inconfondibili e intramontabili. La stagione 2025/26 presenta le nuove maglie del KV Mechelen, un omaggio alla tradizione con un design rinnovato, fedele allo spirito e all’orgoglio del club.

La prima maglia celebra i colori simbolo del Mechelen con un rosso dominante, attraversato da eleganti righe verticali all’interno delle quali si inseriscono sottili linee gialle, per un effetto moderno e raffinato. Lo scollo a cuore aggiunge un tocco classico, mentre al centro spicca il logo societario, emblema di appartenenza e fierezza.

La maglia away si presenta con un look totalmente rinnovato che rompe con il passato e punta dritto al futuro. Il giallo domina la scena, intenso e pieno, arricchito da dettagli neri e da un’alternanza di righe larghe e sottili che donano profondità al design. Nelle bande più ampie, il logo del club si ripete in una grafica tono su tono, sottolineando ancora una volta l’orgoglio di appartenere. Lo scollo a V aggiunge dinamismo alla vestibilità.

La terza maglia si distingue per eleganza essenziale e un’identità forte in ogni dettaglio. Dalla sobrietà del fondo marrone, animato da fini righe gessate granata, nasce uno stile minimale ma deciso, elegante e contemporaneo. Il logo societario, posizionato al centro, si impone con discrezione, rispettando la tradizione. Lo scollo a V richiama linee classiche.

Tutte le maglie presentano al loro interno il parasudore personalizzato con la scritta “We’re Malinwa” e sul retrocollo la dicitura “Trots op onze kleuren” (orgogliosi di indossare i colori), simboli distintivi che rafforzano il legame con l’identità e l’orgoglio del club.

I capi sono realizzati in tessuto tecnico Ti-Energy by Erreà, sinonimo di performance, leggerezza e traspirabilità, per garantire comfort e il massimo delle prestazioni in ogni partita. Sono inoltre certificati OEKO-TEX, a garanzia di materiali sicuri e rispettosi dell’ambiente.