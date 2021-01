+energia nuovo fornitore ufficiale della FISG

Una spinta in più in vista del nuovo anno e con gli occhi già alle prossime sfide. La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio è lieta di annunciare l’avvio della partnership con +energia, che diviene “Fornitore Ufficiale” della FISG per tutto il 2021.

L’accordo – concluso con la collaborazione di Infront, official advisor di FISG – lega la Federghiaccio ad un partner di assoluto valore che opera da 13 anni con successo nel libero mercato dell’energia elettrica, insignito di numerosi riconoscimenti a livello nazionale per la propria stabilità ed affidabilità finanziaria e premiato in Borsa a Milano tra le migliori aziende italiane.

Come la Federghiaccio, anche +energia punta sempre all’eccellenza facendo leva sull’esperienza e la professionalità del suo staff e grazie ad una rete commerciale radicata sul territorio e ben diffusa ovunque in Italia.

Una partnership che assume ancor più valore e significato nell’attuale e complesso contesto economico condizionato dalle conseguenze della pandemia di Covid 19: oggi risparmiare senza rinunciare a un servizio di prima qualità diventa essenziale per recuperare al più presto il terreno perduto e ripartire con ancora più slancio e fiducia in vista del prossimo futuro. Poterlo fare nell’ambito delle discipline del ghiaccio, dove il consumo di energia elettrica rappresenta un costo importante nella quotidiana gestione degli impianti, offre una reale opportunità e un servizio da non sottovalutare. Per la FISG come per tutte le società sportive del territorio.