ElectricLine nuovo Official Partner del Cesena FC

L’azienda che divide il suo core business tra il risparmio energetico e la realizzazione di impianti elettrici civili e industriali è una new entry tra gli sponsor bianconeri

“A testimonianza del forte legame con il territorio e dei suoi valori siamo orgogliosi di essere partner del Cesena FC, sostenendo lo sport e la comunità locale con la stessa dedizione che caratterizza il nostro lavoro”. Sono state queste le parole con cui il presidente di ElectricLine Srl, Federico Giovannetti, ha salutato la nuova operazione di sponsorship che ha legato la realtà di Mercato Saraceno al club bianconero. L’azienda che agli inizi del 2025 ha festeggiato i diciotto anni di attività e oggi divide il suo core business tra il risparmio energetico e la realizzazione di impianti elettrici civili e industriali ha infatti accompagnato il Cavalluccio nella stagione del ritorno in Serie B, in qualità di Official Partner.



ElectricLine (www.electric-line.it) nasce dalla passione per l’eccellenza e dall’impegno nel creare soluzioni elettriche sicure e innovative. Radicata in valori come affidabilità, professionalità e sostenibilità, l’azienda ha saputo crescere mantenendo intatta la qualità artigianale e l’attenzione per il cliente. Grazie a una visione orientata all’innovazione e al rispetto degli standard più elevati, ElectricLine è oggi sinonimo di competenza e fiducia, tratti distintivi alla base delle solide relazioni costruite nel tempo con clienti e partner. (fonte: Cesena FC)