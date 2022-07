EA Sports torna ad essere partner di Juventus FC

(di Antonio Spina) – EA Sports, colosso del gaming statunitense, torna ad essere partner di Juventus FC, nella doppia veste di Official Sport Video Gaming Partner e di Official Urban Culture Partner.

Sulla base di una collaborazione pluriennale coincidente con il lancio di FIFA23, l’Allianz Stadium, il logo ufficiale, i giocatori più forti della storia bianconera e quelli della rosa attuale torneranno a essere protagonisti di uno dei football games virtuali più famosi del mondo, che, nella prossima edizione, presenterà al pubblico oltre 700 squadre, 17.000 giocatori e 90 stadi, per permettere ai tifosi di giocare i tornei più importanti del mondo del calcio.

L’intesa tra l’azienda californiana ed il mondo digitale del club piemontese si spinge oltre il gaming e il calcio. Infatti, per rendere fruibile l’esperienza Juve a 360°, saranno attivate numerose iniziative che riguarderanno il mondo della street art, della cultura, della musica e del lifestyle Urban.

“Siamo orgogliosi di tornare al fianco di EA Sports – Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus ha dichiarato. La partnership con EA Sports va oltre il concetto di partnership tradizionale, entrambi uniti da una progettualità comune di guardare al futuro, parlare alle nuove generazioni, cavalcare l’onda di nuovi trend, in tema di street art, urban culture e lifestyle. Abbiamo scelto EA Sports per spingerci oltre, perché è un partner che condivide la nostra visione ed ambizione. Siamo lieti di poter fare questo percorso assieme ad un brand, che, come Juventus, si distingue per la sua originalità, unicità e capacità di innovare.”

David Jackson, VP Brand di EA Sports FIFA, ha sottolineato: “Siamo entusiasti di riaffermare il nostro impegno verso il calcio italiano, attraverso questa partnership esclusiva con Juventus. Questo club fenomenale significa molto per noi e consentirà EA SPORTS FC di continuare a offrire le più autentiche e comprensive esperienze possibili in FIFA 23 e oltre.”