EA Sports Supercup in Arabia Saudita con il format a 4 squadre a partire dal 2024

L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi a Milano con la partecipazione di tutte e 20 le società, ha accettato l’offerta per disputare 4 delle prossime 5 edizioni della Supercoppa Italiana (nella foto in primo piano una immagine del trofeo) in Arabia Saudita “ed è già stato deliberato che per il prossimo anno la finale verrà disputata con il format a quattro squadre”, ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa.

Il Presidente ha poi spiegato che “c’è stata l`informativa sulle varie manifestazioni di interesse che la Lega Serie A ha ricevuto da parte degli investitori. L’Assemblea ha preso tempo per esaminare la documentazione e si riaggiornerà il prossimo 31 marzo”. Tra i vari temi trattati anche quello legato alla ripartizione dei diritti tv, in particolare “si è discusso dell`algoritmo riferito alla quota audience certificata per la stagione 2022/2023 ed è stato confermato lo stesso criterio adottato per l’anno scorso”, ha proseguito il Presidente.

Infine, sempre Casini ha comunicato che “è stata istituita una commissione con alcune squadre per verificare la tenuta del paracadute quando una squadra retrocede”, mentre per quanto riguarda il tema legato alle riforme organizzative “sono stati presentati dei documenti anche di analisi comparata sulle Leghe europee. Saranno discussi nella prossima Assemblea” ha concluso il n.1 della Serie A.