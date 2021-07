E’ ufficiale: Socios.com sostituisce Pirelli come main sponsor dell’FC Inter

L’Inter annuncia una nuova importante partnership con Chiliz $CHZ, il leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento. Attraverso questa partnership, il club promuoverà sulla maglia gara il Fan Token $INTER, che sarà presto lanciato sul mercato.

Socios.com, il nuovo “Global Main Jersey Partner” dei nerazzurri, diventerà un luogo di incontro digitale per la fanbase mondiale dell’Inter, una partnership che riflette la volontà del club di creare un’esperienza sempre migliore per i propri tifosi.

I Fan Token $INTER daranno vita a nuove esperienze per i tifosi dell’Inter in tutto il mondo, permettendo loro di diventare parte di una vivace comunità digitale su Socios.com. Ci saranno innumerevoli opportunità di coinvolgimento su Socios.com per i possessori di $INTER Fan Token, compresa la possibilità di influenzare il club in una serie di importanti sondaggi, interattivi e divertenti che si terranno ogni stagione.

I fan saranno anche in grado di accedere a contenuti esclusivi relativi al club, mettere alla prova le loro abilità e confrontarsi con altri fan di tutto il mondo in giochi, concorsi e quiz relativi all’Inter, gareggiando in classifiche globali per guadagnare premi ed esperienze VIP esclusive dal vivo e digitali. Il Fan Token $INTER sarà lanciato nel prossimo futuro.

Socios.com è una piattaforma direct-to-consumer (D2C) che sfrutta la tecnologia blockchain per fornire alle principali organizzazioni e club sportivi in tutto il mondo gli strumenti per coinvolgere le loro fanbase globali.

Più di 40 importanti organizzazioni sportive hanno collaborato con Socios.com per lanciare i propri Fan Token, compresi alcuni dei più importanti club di calcio europei e le squadre nazionali di calcio di Argentina e Portogallo, così come diversi team di F1, esports e cricket.

Creato da Chiliz $CHZ, il principale fornitore di blockchain per l’industria globale dello sport e dell’intrattenimento, Socios.com ha grandi piani di espansione per il 2021 e sta puntando a molti altri lanci di Fan Token in tutto il mondo. Quasi 1,2 milioni di fan hanno già scaricato l’app di Socios.com e la rapidissima crescita dell’azienda continuerà anche grazie a molti altri lanci di Fan Token con partner di livello globale.

Alessandro Antonello, CEO Corporate Inter, ha detto: “Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega a un marchio leader nel suo settore. Questo accordo conferma la crescita e l’appeal del marchio Inter, nonostante tutte le sfide che il Club sta affrontando nel periodo pandemico”.

“Questa maglia è di particolare importanza per noi, perché è la prima con lo Scudetto sul petto dopo tanti anni di attesa: è una nuova tappa del nostro percorso e siamo felici di festeggiarla insieme a Socios.com e a tutti i nostri tifosi”.

Luca Danovaro, CMO Inter, ha detto: “La nostra partnership con Chiliz e Socios.com è solidamente basata su valori fondamentali che condividiamo: tecnologia, innovazione e vicinanza ai nostri tifosi”.

“Le entusiasmanti attivazioni che stiamo progettando insieme ci permetteranno di riuscire a coinvolgere le giovani generazioni di tutto il mondo, un obiettivo che per noi è diventato ancora più chiaro in questi mesi, quando abbiamo sentito il sostegno incontenibile di tutti gli interisti anche con gli stadi chiusi”.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha detto: “La nuova maglia dell’Inter è lo spazio perfetto per noi per promuovere l’inizio di questa partnership e costruire awareness sulle opportunità di innovazione e coinvolgimento create dal Fan Token $INTER”.

“Questo è un evento speciale. È la prima volta in più di un quarto di secolo che sulla parte anteriore della maglia del club ci sarà un nuovo nome. Siamo molto orgogliosi di prendere questo spazio privilegiato per promuovere il lancio del Fan Token $INTER”.

“L’annuncio di oggi è l’inizio di una nuova era per milioni di tifosi dell’Inter in tutto il mondo, che saranno in grado di unirsi a una vivace comunità digitale su Socios.com, godendo di innumerevoli opportunità di interagire con la squadra, influenzarne le decisioni chiave ed essere ricompensati dal club che amano attraverso i Fan Token $INTER”. (fonte: FC Inter)