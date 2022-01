E’ morto Mario Macalli, presidente della Lega Pro dal 1997 al 2015

Si è spento Mario Macalli, presidente della Serie C per 18 anni (dal 10 gennaio 1997 al 3 luglio 2015) e per altri tre vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nato a Milano il 19 marzo 1937, è stato vicepresidente del Pergocrema dal 1962 al 1986, carica che gli aprì la strada (nel 1977) verso ruoli di primo piano in qualità di dirigente federale (fonte: Laprovinciacr.it).

Questo il commento del Presidente di Feralpisalò, Giuseppe Pasini, dopo la notizia della morte di Mario Macalli, ex presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico:

“È stato un grande dirigente e un ottimo presidente di Lega, che lottava sempre per il bene delle società di Serie C e le difendeva strenuamente anche in Federazione (FIGC, nda). A livello personale, inoltre, ho un trascorso molto positivo, dopo aver condiviso molti anni con lui nel consiglio di Lega: un uomo retto, onesto, dalla grande levatura morale.

(Nella foto, da sinistra: Mario Macalli e Giuseppe Pasini alla cena di Natale verdeblù del 12/12/2012, al Museo 1000 Miglia di Brescia)

I funerali di Mario Macalli si terranno domani, martedì 4 gennaio 2022, nel Duomo di Crema “Cattedrale di Santa Maria Assunta” alle ore 14:30.