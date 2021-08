DR Automobiles nuovo back jersey sponsor del Venezia FC (Serie A)

Una partnership tutta made in Italy quella fra DR Automobiles Groupe (con sede a Macchia d’Isernia e con interessi in Spagna, Francia e Bulgaria) e Venezia FC (neo promosso in Serie A in questa stagione sportiva). Il marchio automobilistico molisano è il nuovo top sponsor della squadra lagunare (insieme a Fluorsid e allo sleeve partner Bechèr – salumificio con sede a Ponzano Veneto in provincia di Treviso).

Una scelta per il debutto di DR nel mondo del calcio (nel ruolo di back jersey sponsor) in cui si riflette – si legge nella nota aziendale – il valore globale dell’immagine della città di Venezia, ma anche una scelta “fortemente voluta da entrambe le parti, che confidano in una partnership duratura e foriera di grandi successi”.