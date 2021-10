Domino’s-Euroleague Basketball, nuovo accordo fino al 2023

Trade with Europe’s Elite – Official Partner of Euroleague Basketball

(di Edoardo Lazzari) – La Turkish Airlines Euroleague Basketball rinnova la partnership con Domino’s Pizza, famosa catena internazionale di ristoranti, fino al 2023. Il nuovo accordo è stato annunciato lunedì 27 settembre con un evento di presentazione ad Istanbul, quartier generale dell’Eurolega, e prevede l’estensione per altri due anni del precedente contratto stilato nel 2020: la scadenza della collaborazione è dunque prorogata al 2023.

Domino’s Pizza è l’azienda leader in Turchia nel settore della ristorazione di pizza: fondata nel 1960 in Michigan, la 2a più grande catena di pizzerie degli Stati Uniti vanta 24 anni di attività sul territorio turco e 584 punti vendita in 76 differenti città.

L’internazionalità e l’iconicità del brand, che conta circa 17000 ristoranti nel mondo e un fatturato annuo di più di 4 miliardi di dollari, è stato sin da subito elemento di interesse per l’Eurolega. Kimon Stefos, Sales Director Corporate Partnerships and Licensing dell’Eurolega, è così intervenuto nella conferenza di lunedì: “è un piacere annunciare che un brand iconico come Domino’s Turkey ha rinnovato la fiducia nella nostra azienda, questo tipo di relazioni non succedono per caso. Questo accordo è un indicatore in più della crescita di popolarità dell’Euroleague Basketball ed è conseguenza di tutto il lavoro fatto insieme ai nostri clubs e partners. Dal 2020 abbiamo cercato di raggiungere gli obiettivi in comune, consapevoli delle esigenze di Domino’s e abili a sviluppare un programma specifico per fornire allo stesso tempo esposizione globale ai nostri marchi e un maggiore coinvolgimento e impatto per i nostri fans.”

Aslan Saranga, CEO della sezione asiatica del franchising americano, ha fatto eco ai vertici dell’Eurolega: “Ai giorni nostri, ognuno ha la necessità di momenti piacevoli. Come azienda, dal momento che la nostra missione è rendere il consumatore felice, abbiamo deciso di supportare lo sport e il basket, garantendone l’accessibilità ovunque. Abbiamo dunque rinnovato l’accordo ufficiale di sponsorship fino al 2023 e siamo molto orgogliosi di essere partner dell’Eurolega Basketball, la più prestigiosa organizzazione di basket in Europa. Allo stesso tempo, siamo orgogliosi di essere parte integrante dei momenti più elettrizzanti del basket internazionale”.

Il brand Domino’s amplierà la sua già consistente presenza nelle competizioni di basket europeo gestite dall’Eurolega, come la Turkish Airlines EuroLeague e la 7Days Eurocup, sia sul campo sia nelle piattaforme media delle competizioni. Dopo la sponsorship con la NCAA nel 2011 e la fondamentale sponsorizzazione come title sponsor della Ligue 2 francese nel 2016, il brand internazionale conferma una interessata presenza nell’ambito sportivo e una offerta al pubblico di qualità, radicata nel territorio di interesse e molto vicina al consumatore.