Dogecoin (DOGE) vs Maxi Doge: perché gli investitori puntano su questa nuova meme coin.

Dogecoin tiene il supporto e punta ai nuovi massimi, ma Maxi Doge ($MAXI) ruba la scena con 4 milioni di dollari già raccolti in prevendita.

Dogecoin (DOGE) sta mantenendo saldamente la posizione al di sopra di un livello di supporto critico che ha già testato più volte, portando molti analisti a credere che potrebbe innescare un forte rimbalzo verso il suo massimo storico man mano che la pressione di vendita si indebolisce.

Allo stesso tempo, la “nuova Dogecoin” di questa nuova era, Maxi Doge (MAXI), sta rapidamente diventando il suo principale contendente per replicare il tipo di guadagni esplosivi che DOGE ha offerto nei suoi anni d’oro.

Maxi Doge, infatti, ha già superato i 4 milioni di dollari nella sua attuale prevendita, e lo sciame di investitori che sta accumulando quello che potrebbe essere “il prossimo DOGE” non mostra segni di rallentamento. Dopotutto, se il “prossimo DOGE” significa catturare gli stessi guadagni del 180.000% offerti dall’originale, allora questo nuovo Shiba Inu palestrato vale l’attesa.

Ciò che il token $MAXI rappresenta in questa fase iniziale è esattamente quella opportunità potenziale che la maggior parte delle persone ha perso con DOGE: entrare prima della massa, quando lo slancio e il potere della community potrebbero cambiare tutto. Maxi Doge punta a riunire coloro che sono pronti a spingere per una corsa da 1.000x, e il progetto si sta chiaramente attrezzando per eguagliare quell’energia.

In questo momento, gli investitori possono ancora unirsi all’attuale round della prevendita e accaparrarsi i token MAXI al prezzo unitario di 0,0002685 dollari, ma ancora solo per poche ore prima che il prezzo aumenti nel round successivo.

DOGE può rimbalzare, ma Maxi Doge punta dritto alla Luna

Nel mezzo di una grande incertezza di mercato, un grafico condiviso dall’utente X Dogegod indica che la meme coin originale, Dogecoin, sta tenendo ferma un’area di supporto chiave pluriennale. Si tratta della stessa zona 0,15–0,17 dollari che ha ripetutamente innescato importanti rimbalzi nella storia di DOGE.

L’attuale retest suggerisce che si stia formando nuovamente una configurazione simile e, se questo supporto continuerà a reggere, DOGE potrebbe prepararsi per un forte movimento al rialzo nelle prossime settimane. Dogegod crede che questo potrebbe portare la meme coin oltre il suo massimo storico (ATH) con facilità.

Questa previsione è stata ripresa dal trader Aman, che ha evidenziato come DOGE stia rispettando questo stesso supporto mentre forma un triangolo simmetrico rialzista, una figura che spesso precede un breakout. Il suo obiettivo al rialzo si trova nell’intervallo 0,20–0,21 dollari.

Nel frattempo, l’analista Don ha indicato questa identica zona di supporto come la base di un massiccio pattern a triangolo pluriennale, suggerendo che DOGE si sta avvicinando alla fine di un lungo ciclo di consolidamento. Secondo la sua prospettiva, un breakout da questa struttura potrebbe inviare DOGE verso 0,55–0,60 dollari, con il potenziale di raggiungere 1 dollaro se lo slancio dovesse accelerare.

Ma mentre DOGE ha certamente spazio per rimbalzare più in alto – e un ritorno al suo picco significherebbe un salto del 78% dai prezzi odierni – c’è un’altra meme coin con quella stessa mentalità aggressiva che punta a guadagni potenzialmente ancora più grandi: Maxi Doge (MAXI).

Maxi Doge: il DOGE 1.000 volte più rumoroso, audace e “degen”

Maxi Doge è una versione attualizzata di DOGE, con una personalità amplificata, un fisico muscoloso e un vocabolario “degen” moltiplicato per 1.000.

Questa versione “palestrata” di DOGE è il token a tema canino perfetto per il panorama crypto di oggi e, per molti versi, è una sorta di seconda opportunità per i seguaci di DOGE sulla blockchain.

Nel mondo crypto di oggi, tutto è guidato dall’influenza (“clout”). Con migliaia di token che vengono lanciati ogni giorno su Pump.fun e altri launchpad di meme coin, nulla risalta più di una mascotte canina palestrata da 110 kg che ingurgita cento lattine di Red Bull e assorbe audiolibri motivazionali come pre-workout. Questo è il tipo di branding con cui la folla degen si relaziona: quell’energia “all-in”, nessuna esitazione, a tutto gas. E nulla incarna questo spirito meglio di Maxi Doge.

Maxi Doge alloca il 65% della sua tokenomics al marketing e alle dinamiche di pump definitive, garantendo che il progetto rimanga sempre davanti agli occhi delle persone che contano di più.

In poche parole, Maxi Doge non sta solo flettendo i muscoli per spettacolo: il team di sviluppo che sta alle sue spalle è determinato a garantire che questa evoluzione di DOGE sia visibile ovunque. E tutto ciò che rimane è che l’energia da 1.000x si rifletta nei grafici, cosa che influencer come The Crypto Factor e Crypto Tech Gaming, così come testate giornalistiche come 99Bitcoins, dicono che sia possibile.

Come ottenere MAXI DOGE

Per ottenere i token MAXI, basta accedere al sito web ufficiale della prevendita di Maxi Doge e scambiare ETH, BNB, USDT o USDC per MAXI, o acquista anche direttamente con una carta bancaria.

Maxi Doge raccomanda l’uso di Best Wallet, considerato il miglior portafoglio crypto e Bitcoin sul mercato, che rende semplice partecipare alla prevendita. È gratuito e disponibile su Google Play e Apple App Store.

I token MAXI acquistati in prevendita possono essere messi in staking immediatamente attraverso il protocollo nativo del progetto, offrendo un APY dinamico del 76%.

Per una maggiore tranquillità, lo smart contract di Maxi Doge è stato sottoposto a un audit completo da parte di Coinsult e SOLIDProof, garantendo una sicurezza di alto livello, mentre tutti gli aggiornamenti del progetto sono disponibili nella community di Maxi Doge su X e Telegram.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.