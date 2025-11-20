Bud entra nella famiglia dei partner rossoneri.

AC Milan e AB InBev, leader nel settore della birra, sono orgogliosi di annunciare la nascita di una nuova partnership che vedrà il brand Bud – marchio di birra iconico a livello globale – diventare Official Beer Partner e Regional Partner del club rossonero.

L’esperienza gara sarà ulteriormente arricchita dalla presenza esclusiva di Bud, disponibile nei bar aperti al pubblico e in tutte le aree hospitality. BUD si concentrerà nel creare ancora più momenti da celebrare a San Siro, con ulteriori attività dedicate ai fan durante tutto l’anno.