DL SOSTEGNI: SBROLLINI(IV), DA IV RUOLO DECISIVO PER CULTURA E SPORT

“Italia Viva ha giocato un ruolo centrale e decisivo per dare sostegni concreti a tutte le categorie indistintamente colpite dalle conseguenze disastrose della pandemia. Il provvedimento di oggi rappresenta un importante traguardo e le nostre proposte accolte dal governo segnalano che il nostro lavoro va nella direzione giusta. Lo afferma Daniela Sbrollini (nella foto in primo piano), senatrice e responsabile del “Cantiere cultura e Sport di Italia Viva”, intervenendo in aula sul Dl Sostegni bis.

“L’esenzione integrale del canone Rai per il 2021 alla proroga del finanziamento centri estivi sino a fine 2021, il contributo fondo perduto esteso a bus turistici, sanzioni canoni demaniali pesca e acquacoltura, lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e un contributo straordinario da 20 mln per tv locali sono solo alcune delle nostre vittorie. Anche lo sport e la cultura – prosegue – non sono stati lasciati indietro.

Per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche un mio emendamento ha rifinanziato un fondo di 50 milioni di euro e sempre grazie ad una proposta di IV, accolta in Commissione Bilancio, siamo riusciti ad ottenere il rimborso per gli abbonamenti relativi all’accesso a impianti sportivi di ogni tipo. Per la cultura abbiamo ottenuto 10 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare come credito di imposta al 90 percento quale contributo straordinario. Ora il Governo deve ascoltare il grido di allarme delle associazioni dei gestori associazioni dei gestori degli impianti delle piscine, palestre, del wellness e dei parchi acquatici. Se non si riaprono subito queste strutture si rischia di lasciare a casa 82 mila lavoratori e 1050 gestori. Un fallimento totale per delle attività che hanno un alto valore sociale e di benessere fisico e mentale”, ha concluso.