Disney+ ed EBU si assicurano i diritti della UEFA Women’s Champions League.

Secondo quanto riporta il portale specializzato “SportBusiness.com“, Disney+ si è aggiudicata i diritti di abbonamento paneuropei per lo streaming di tutte le partite UWCL (la Champions League femminile) dal 2025 al 2030, a seguito di una gara d’appalto indetta da Two Circles (la stessa società che ha individuato le nuove sponsorship di maglia della Juventus).



Per mantenere l’accesso in chiaro, lo European Broadcasting Union (EBU) trasmetterà la finale, oltre alle partite chiave nei mercati dei club di casa, in oltre 20 Paesi, con ulteriori accordi in chiaro che dovrebbero ampliare la portata.



Gli accordi sono stati annunciati prima della finale UWCL di sabato tra l’Arsenal fc e l’FC Barcelona (vinta dalle “Gunners” per 1-0, grazie alla rete al 74° della calciatrice svedese Stina Blackstenius).