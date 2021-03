AFC e Neom global partner per i prossimi quattro anni

(di Federico Navarro) – La AFC (Asian Football Confederation) ha annunciato l’accordo di partnership con Neom, che sarà global partner per il quadriennio 2021-2024.

L’accordo ricopre le maggiori competizioni nazionali della AFC, ma anche le fasi finali del Road to Qatar (competizione che vede impegnate le 12 migliori nazionali asiatiche), la AFC Asian Cup China 2023, la AFC Women’s Asian Cup India 2022 e la AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022. Inoltre Neom fornirà supporto alla AFC Champions League e alle competizioni AFC a livello globale.

NEOM è un progetto di rilevanza mondiale in via di sviluppo in Arabia Saudita, che prevede la creazione di nuovi modelli di città per renderle più sostenibili accelerando il progresso umano.

Con l’ambizione di diventare un punto di riferimento mondiale per lo sport, la partnership con AFC fornirà a NEOM un canale per aumentarne la visibilità, investendo nello sviluppo tecnologico e sostenibile da cui possa trarre benefici il movimento calcistico asiatico.

La partnership è stata resa possibile grazie al lavoro di Football Marketing Asia (FMA, partner commerciale della AFC) che lancerà una serie di campagne nei prossimi mesi, inizialmente digitali, che nel tempo daranno poi l’opportunità ai tifosi di poter vivere NEOM in prima persona.