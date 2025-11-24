RTL 102.5 si conferma radio ufficiale di Oktagon.

Si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 e Oktagon, gran galà di kickboxing, thai boxe e MMA. Sabato 29 novembre, al PalaPellicone di Ostia, con la partecipazione speciale di Mattia Faraoni, campione in carica della categoria pesi massimi, che metterà in palio il suo titolo mondiale.

Il 29 novembre, il ring del PalaPellicone di Ostia, ospita la 29esima edizione dello storico appuntamento internazionale dedicato agli sport da combattimento, con i migliori fighter italiani e internazionali. RTL 102.5 seguirà con aggiornamenti e interviste. Il racconto proseguirà anche sui social con contenuti esclusivi e dietro le quinte.

RTL 102.5, radio ufficiale di Oktagon, regala tra l’altro biglietti per assistere alla manifestazione. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.