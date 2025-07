Aperta la liquidazione giudiziale del Taranto FC 1927 (ex club di Serie C).

E’ ufficiale. Secondo quanto riportano i più importanti siti sportivi locali, il Taranto Fc 1927 (ex club di Serie C nell’ultima stagione – nella foto in primo piano il logo ufficiale) è fallito. La decisione, già trapelata la scorsa settimana, è giunta a margine della Camera di Consiglio ed è stata resa nota attraverso il deposito dell’apposito dispositivo di sentenza.

La Procura, già in fase dibattimentale, aveva evidenziato l’impossibilità, da parte del club pugliese, di far fronte alla consistente esposizione debitoria (fonte: Studio100.it).

Il tribunale ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale e nominato Italo Federici come Giudice Delegato per la procedura e il Cosimo Valentini come curatore.