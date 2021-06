Di Maso (VP Ascoli): Aspettiamo il bonus sponsorizzazioni sportive e lavoriamo sul progetto di marketing 4.0

“Siamo soddisfatti per l’ingresso in società di Fabio Lupo (nuovo DS, nda), penso che il patron Massimo Pulcinelli abbia preso la decisione giusta. Per noi la figura del direttore sportivo è fondamentale per l’equilibrio dell’area tecnica e del club . Non ho avuto ancora il piacere di parlare con lui, ma ovviamente sono contento. Ho capito che è un grande professionista, molti addetti ai lavori me lo hanno confermato e tante persone che hanno lavorato con lui me ne parlano positivamente.

È fondamentale che le persone che lavorano con noi siano preparate e fortemente vocate al lavoro di squadra così da poter contribuire fattivamente per ciò che è di interesse comune”.Ci aspetta una nuova stagione, con la pandemia alle spalle e con la voglia di riprendere tutte quelle iniziative che avevamo intrapreso appena prima di questo straordinario e inatteso evento.

Siamo al lavoro insieme al nostro responsabile marketing Domenico Verdone per rendere possibile il progetto di marketing innovativo che abbiamo anticipato al Circolo Canottieri Aniene di Roma nel febbraio 2019.

Contiamo infine sul sostegno del governo e spero che si proceda al rinnovo del bonus sponsorizzazioni sportive per permettere ai tanti sponsor di portare a credito di imposta il 50% degli investimenti pubblicitari fatti nel calcio come nella stagione scorsa siamo riusciti ad ottenere.” – ha dichiarato Andrea Di Maso (nella foto in primo piano) Vicepresidente Vicario Ascoli calcio.