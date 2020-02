DFL: STRATEGIA GLOBALE IN CINA NONOSTANTE IL CORONAVIRUS

La Deutsche Fußball League (l’equivalente della Lega calcio tricolore) ha annunciato una strategia globale a lungo termine finalizzata a incrementare i rapporti di collaborazione con la Repubblica popolare cinese. Soto il profilo operativo è stato aperto un nuovo ufficio a Pechino (inaugurato nel marzo 2019).

La controllata “DFL Bundesliga International” svolgerà un ruolo chiave nel costruire le relazioni istituzionali tra calcio tedesco e cinese. Queste attività seguono quanto stabilito, nel 2016, durante l’incontro politico tra la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente cinese Xi Jinping e le autorità calcistiche di entrambe le nazioni.

L’ufficio cinese della DFL è solo l’ultima delle attività globali studiate dalla Lega insieme ad altre filiali che già operano a Singapore (Asia) e New York (Stati Uniti), oltre alla partnership con Img Reliance in India.

La filiale di Pechino lavorerà a stretto contatto con PP Sports, partner mediatico della Bundesliga in Cina, avvalendosi delle competenze in materia di video e contenuti on demande sfruttando l’influenza di mercato della società “madre” (ovvero il colosso Suning Commerce Group). Ulteriori attività di marketing saranno erogate attraverso campagne digitali localizzate.

Al di fuori della Germania, il contenitore cinese è una delle fan basepiù numerose/attive. Tesi confermata dal numero di persone che seguono il campionato tedesco (oltre 2,6 milioni di utenti sulla piattaforma Weibo) e dal fatto che la Bundesliga è la Lega europea più seguita dai media cinesi (per il quinto anno consecutivo).

L’ex icona cinese Jiayi Shao, centrocampista del club Monaco 1860 (dal 2002 al 2006), verrà utilizzato dalla DFL come “ambassador” per numerose attività riservate ai fan asiatici. Anche i club della Bundesliga avranno un ruolo chiave per questo sviluppo all’estero. Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Schalke04, Wolfsburg, Eintracht Francoforte e Borussia Mönchengladbach, solo per citare i più importanti, saranno infatti protagonisti di nuove campagne di engagementsul mercato cinese.

Certamente l’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del “Coronavirus” sul territorio cinese rischia nei prossimi mesi di rallentare lo sviluppo della strategia commerciale del football tedesco.