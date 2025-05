La Lega B investe sul prodotto PlayOff/PlayOut 2025.

Playoff e playout Serie BKT, upgrade televisivo per tutte le gare

Potenziamento della produzione tv per migliorare lo spettacolo e l’utilizzo del VAR.

Nelle quattro finali saranno 9 le telecamere

I playoff e i playout della Serie BKT rappresentano una grande opportunità per tutto il campionato, una vetrina promozionale e di spettacolo di cui beneficia tutto il movimento della seconda divisione italiana e non solo. Anche per questo la Lega Serie B ha deciso di implementare il numero di camere della produzione tv per tutta la post-season: in particolare, per le due finali promozioni e per le due gare che decideranno la permanenza in B, saranno portate da 5 a 9. Nei preliminari e nelle quattro semifinali playoff, si introdurrà invece la telecamera “reverse”, posizionata all’altezza del centrocampo, dal lato opposto rispetto al fronte di ripresa principale.

L’implementazione, oltre allo spettacolo e a una migliore fruizione tv da parte di tifosi e appassionati, fornisce un punto di vista alternativo sulle dinamiche di gioco migliorando il supporto al VAR.

Inoltre, sempre per le finali playoff e playout, la produzione televisiva avrà componenti aggiuntivi, con una telecamera Gimbal RF per permettere riprese fluide a bordo campo con libertà di movimento, un drone Live con panoramiche dinamiche su stadio e pubblico e infine con una clip cartolina, video emozionali riguardanti le città finalista.

Da 5 a 9 camere – Come detto, in tutte le gare della post-season sarà introdotta la camera reverse, posizionata fronte tribuna, mentre nelle finali playoff e playout saranno aggiunte, oltre alla reverse, altre tre camere, arrivando così a nove. Nel dettaglio si tratta della retroporta alta e delle micro porta destra e micro porta sinistra.