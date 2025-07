Dazn al via con l’offerta business

Con la pubblicazione ufficiale del calendario 2025/26 della Serie BKT, si apre una nuova stagione all’insegna del grande calcio che accenderà le tifoserie delle piazze italiane. Anche quest’anno, DAZN trasmetterà tutte le partite del campionato, portando l’adrenalina della Serie BKT a tutti gli appassionati.

Una ripartenza che coinvolge non solo i tifosi da casa, che potranno seguire su DAZN tutte le sfide, ma anche chi sceglierà di seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, grazie a “DAZN For Business” – il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business – che trasforma ogni locale in un vero e proprio “stadio”, dove vivere e condividere sfide, emozioni e passione.

Nella giornata d’esordio, in programma il 22 e 23 agosto, il campionato promette scintille fin da subito. Tra le sfide più attese spicca il derby lombardo tra Monza e Mantova, mentre il Venezia affronterà il Bari in un confronto tra due piazze dal tifo caldo e appassionato. L’Empoli esordirà davanti al proprio pubblico contro la neopromossa Padova e le matricole Virtus Entella e Pescara inizieranno il loro cammino in casa rispettivamente contro Juve Stabia e Cesena, in due sfide dal sapore di rivincita e ambizione. L’Avellino sarà impegnato in trasferta sul campo del Frosinone, a Catanzaro i giallorossi ospiteranno il Sudtirol e il Palermo ospiterà la Reggiana in un match che promette intensità e grande partecipazione sugli spalti del “Barbera”. Attesa anche per il debutto della Sampdoria, che affronterà il Modena in una sfida tra due squadre decise a partire con il piede giusto e lo Spezia ospiterà la Carrarese, squadra determinata e pronta a misurarsi subito con un avversario di spessore.

Per l’inizio della stagione, l’attivazione dell’abbonamento “DAZN for Business” è disponibile attraverso due modalità di pagamento: la formula annuale con pagamento dilazionato a 80€ al mese (anziché 160€), comprensiva del primo mese gratuito, oppure il pagamento in un’unica soluzione a 760€ all’anno (anziché 1.920€). Inoltre, inserendo il codice promozionale “1boxgratis” al momento della registrazione, è previsto il primo decoder in omaggio. L’attivazione del servizio è semplice e avviene tramite registrazione online sul sito business.dazn.com.

Con l’abbonamento a “DAZN For Business”, i tifosi della Serie BKT potranno vivere al bar o al ristorante l’emozione del calcio che accende le piazze italiane, ma non è tutto. Grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, anche l’offerta business si arricchisce con i migliori eventi multisport trasmessi in diretta. Ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, già disponibili in app e dedicati alle principali competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, si affiancano ora le trasmissioni integrali di tutti i grandi eventi del palinsesto Eurosport. Tra questi: tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open (in esclusiva Eurosport), ogni istante dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, le dirette complete di Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta, oltre alle grandi classiche del ciclismo come Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix e Giro di Lombardia. Ampio spazio anche agli sport invernali, all’UFC con ogni appuntamento sull’ottagono, al PGA Tour di golf, al World Snooker Tour e al mondo dei motori, con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E e molto altro ancora.

Il volley sarà protagonista con due dei migliori match settimanali della SuperLega e della Serie A1 femminile, tutte le partite dei club italiani impegnati nella CEV Champions League, oltre ai migliori incontri della massima competizione europea. A questo si aggiungono le emozioni della Volleyball Nations League, maschile e femminile, della CEV Cup, della Challenge Cup e di molte altre competizioni internazionali, come Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnata dal 22 agosto al 7 settembre e l’Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine e il Mondiale per Club sia maschile che femminile di dicembre. Completano l’offerta multisport l’NFL, il Game Pass NFL, il FIBA Pass, la grande boxe e il meglio del fighting internazionale, incluso l’avvio degli Europei di basket maschili, in partenza il 27 agosto. (fonte: Dazn)