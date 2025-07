Diritti Tv – La NHL.TV in 200 mercati con DAZN

La National Hockey League (NHL) e DAZN, leader globale nell’intrattenimento sportivo, annunciano una partnership strategica pluriennale che vedrà DAZN diventare la casa esclusiva di NHL.TV in quasi 200 Paesi.

NHL.TV, punto di riferimento per la copertura in diretta e on demand di tutte le partite della NHL* (inclusi i playoff e la finale della Stanley Cup), sarà integrato nella piattaforma a partire dalla stagione 2025-26. Gli attuali abbonati a NHL.TV riceveranno nei prossimi mesi ulteriori dettagli sulla transizione al nuovo servizio.

Grazie al nuovo accordo, NHL.TV sarà accessibile su DAZN, sia come abbonamento autonomo sia come opzione aggiuntiva ai pacchetti DAZN già attivi, in quasi 200 Paesi del mondo (ad eccezione di Stati Uniti, Canada e Paesi nordici: Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia). NHL.TV sarà promosso e integrato all’interno dell’ecosistema DAZN e i fan potranno accedere al servizio da qualsiasi dispositivo compatibile con DAZN – inclusi smart TV, dispositivi mobili, tablet e console di gioco – con la massima flessibilità di fruizione.

Questa partnership valorizza la tecnologia leader di mercato, l’infrastruttura di distribuzione globale e le capacità di marketing di DAZN, e aprirà agli appassionati di tutto il mondo nuove modalità per accedere ai contenuti NHL. In questo contesto, NHL.TV si integrerà nell’ampia offerta multisport della piattaforma, che comprende già canali dedicati come NFL Game Pass, PGA Tour Pass e FIBA’s Courtside 1891, offrendo così agli utenti un accesso sempre più completo ai grandi campionati e alle competizioni internazionali più seguite.

Shay Segev, CEO di DAZN Group ha dichiarato: “L’accordo storico tra DAZN e la NHL rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di offrire agli appassionati di tutto il mondo le competizioni sportive più emozionanti. Siamo entusiasti di poter offrire a un vasto pubblico internazionale un evento sportivo nordamericano di altissimo livello attraverso un’esperienza di visione innovativa, accessibile e coinvolgente. Combinando i contenuti emozionanti della NHL con la piattaforma globale e la tecnologia all’avanguardia di DAZN, apriremo nuove strade ai fan per connettersi con lo sport che amano, in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo”.

Steve McArdle, Chief Operating Officer della NHL, ha dichiarato: “La NHL è un campionato globale e, con il 30% dei nostri giocatori nati al di fuori del Nord America, coinvolgere i nostri fan internazionali è una priorità fondamentale. La distribuzione mediatica è al centro della nostra strategia globale e siamo entusiasti di collaborare con DAZN per continuare a espandere la nostra portata globale e coinvolgere la nostra base di fan internazionali che sono in rapida crescita. Il nostro impegno condiviso verso l’innovazione, la tecnologia all’avanguardia e la fornitura di un servizio di distribuzione di contenuti eccezionale ci consentirà di offrire i contenuti della NHL agli appassionati di hockey di tutto il mondo sulle piattaforme che preferiscono”. (fonte: DAZN)