Assosport: da Sagan a Berrettini, i campioni puntano sull’industria italiana

In Italia va in scena il grande sport e per le aziende dell’industria sportiva italiana è tempo di dimostrare al mondo di cosa sono capaci. Dalla Corsa Rosa agli Internazionali di Tennis a Roma: «L’innovazione e le performance tecniche che caratterizzano i capi d’abbigliamento, gli attrezzi e le calzature realizzati dalle nostre imprese – commenta con orgoglio la presidente di Assosport Anna Ferrino – corrono sulle gambe dei campioni, testimoni d’eccellenza dei risultati ottenuti finora dal comparto sul fronte della ricerca e della sostenibilità. Fieri di partecipare da protagonisti a spettacoli di richiamo mondiale, che mostrano il volto migliore del nostro Paese e le straordinarie potenzialità del suo tessuto produttivo. Appuntamenti che in prima battuta – riflette la presidente Ferrino – richiamano l’attenzione di appassionati di tennis e bici di lungo corso, ma che in prospettiva hanno il potere di avvicinare a queste discipline anche sportivi alle prime armi, affascinati dalle vittorie degli atleti. Due settori, quello del tennis e del ciclo, che sembrano risentire meno di altri del particolare periodo storico. L’augurio – aggiunge – è che ripartano presto anche comparti duramente colpiti dalla pandemia come ad esempio quello del fitness e delle piscine, che pagano lo scotto del lungo stop imposto agli impianti».

Ecco alcune testimonianze di aziende associate Assosport rappresentative dei settori produttivi tennis e ciclo, in prima fila nei due grandi eventi sportivi di maggio. Con la voce degli imprenditori, il punto sullo stato di salute dei due comparti, con un occhio anche al prossimo futuro .

Alessio Cremonese, amministratore delegato del gruppo Manifattura Valcismon – Sportful Castelli: «Risposta al desiderio di stare all’aria aperta e mezzo che reiventa la mobilità, la bicicletta sta vivendo un buon momento. Il mercato ha reagito positivamente ai mesi di lockdown e alla riapertura è letteralmente esploso, anche sulla spinta di due tendenze nuove come e-bike e gravel-bike, tanto che la domanda di abbigliamento e calzature è arrivata anche a superare la capacità produttiva, fiaccata dalla chiusura delle aziende a inizio pandemia. Oggi c’è una grande fibrillazione attorno al settore e un evento come il Giro d’Italia rappresenta la ciliegina sulla torta ed è per noi una vetrina unica: con le nostre maglie vestiamo i corridori dei due team professionistici Ineos Grenadiers (tra cui Filippo Ganna) e Bora-Hansgrohe (con il ciclista Peter Sagan). Dall’Italia a Tokyo: alle prossime Olimpiadi vestiremo nuovamente la Federazione Ciclistica Italiana».

Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia: «Da diversi anni, l’attenzione sul tennis è alimentata da un qualificato calendario di competizioni internazionali che si succedono durante tutto l’arco dell’anno in moltissimi Paesi e i cui tabelloni presentano le migliori tenniste e i migliori tennisti del momento. Se poi, a queste competizioni – ed è il caso degli Internazionali di Tennis di Roma – partecipano giovani fenomeni nazionali, allora la popolarità aumenta in modo esponenziale e l’effetto sull’interesse di appassionati e consumatori è sensazionale. Uno su tutti, Matteo Berrettini, che abbiamo avuto il piacere di sostenere come sponsor durante il torneo al Foro Italico e che ci rappresenta in tutti i principali tornei nel mondo».

Cristiano Barbazza, numero uno dell’azienda Rudy Project: «Per noi non c’è niente di meglio che perfezionare i nostri prodotti tarandoli su esperienze e necessità degli atleti. Vedere correre sulle strade del Giro il team Bahrain Victorious con caschi e occhiali Rudy Project è sempre una grande emozione. I prodotti indossati dal team rappresentano la punta di diamante della tecnologia, come nel caso del casco da cronometro. E proprio al Giro, con la drammatica caduta di Matej Mohoric abbiamo avuto riprova di quanto siano fondamentali i nostri caschi per la sicurezza di atleti e amatori. Sempre più numerosi, questi ultimi, anche a causa della pandemia. Tutti gli sport all’aria aperta sono cresciuti negli ultimi mesi. Siamo fiduciosi che non si tratti di una tendenza passeggera: la domanda è destinata a rimanere alta a lungo, perché quando ti innamori di uno sport difficilmente lo abbandoni».

Lorenzo Maioli, amministratore delegato di Australian: «Con i nostri capi di abbigliamento altamente performanti e di fattura italiana siamo sponsor tecnico degli Internazionali BNL d’Italia fin dal 2013. Torneo tra i più importanti al mondo, è un evento che dà lustro allo sport italiano e che mette in mostra una delle cornici più belle in cui giocare. Un onore essere stati tra i protagonisti anche quest’anno».