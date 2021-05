IBL Banca: al via, venerdì 21 maggio, la 66° edizione della Coppa d’Oro Città di Roma

IBL Banca, gruppo bancario leader nel settore dei finanziamenti con cessione del quinto, è main sponsor della 66° edizione della Coppa d’Oro Città di Roma – Trofeo IBL Banca, in programma dal 21 al 23 maggio 2021 al Circolo del Golf di Roma Acquasanta, il più antico circolo di Golf Italiano con i suoi 118 anni di storia.

La Coppa d’Oro Città di Roma è una importante gara nazionale individuale della Federazione Italiana Golf (FIG) che si svolge su tre giorni e che torna a disputarsi quest’anno seguendo tutte le procedure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria.

La cerimonia di premiazione e l’assegnazione ai vincitori delle coppe in oro è prevista per domenica 23 maggio; sarà una delle prime a cui si potrà partecipare dopo i mesi del lockdown più duro, anche se i circoli di golf hanno riaperto già da fine 2020.

Il field dei giocatori provenienti da tutta Italia è, come ogni anno, di altissimo livello, Si segnala la presenza di Filippo Ponzano, Filippo Bagnoli e Riccardo Fantinelli tra i maschi e Elena Colombo, Federica Rossi e Lorena Rossettini tra le femmine

Degli oltre 140 giocatori iscritti saranno ammessi a partecipare, come da regolamento della FIG i primi dell’ordine di merito, per un numero massimo di 102 uomini e 42 donne.

Il torneo prevede una formula di gioco Stroke Play. La gara si disputa su 72 buche per la categoria Maschile e 54 buche per quella femminile. Dopo le prime 36 buche che si svolgeranno venerdì 21 e sabato 22 maggio, i primi 40 uomini saranno ammessi a giocare gli ultimi 2 giri (36 buche) che si svolgeranno nella giornata di domenica 23 maggio. Nel caso di parità per il primo verrà disputato uno spareggio buca per buca. Per la categoria femminile il taglio dopo 36 buche avverrà per le prime 24 posizioni che dovranno giocare l’ultimo giro sempre nella giornata di domenica.

La scelta di IBL Banca di sostenere l’iniziativa per il secondo anno si lega alla condivisione dei valori che caratterizzano il Golf, quali fair play, rispetto e determinazione, oltre che lo storico legame con la città di Roma, sede della direzione generale di IBL Banca, gruppo bancario oggi presente su tutto il territorio nazionale.