Criscitiello (Sportitalia): “Serie C non più sostenibile”. Duro attacco a Matteo Marani (Lega Pro)

Parole durissime quelle di Michele Criscitiello (Sportitalia – nella foto in primo piano), che, oggi pomeriggio, senza peli sulla lingua, ha sparato a zero sul rieletto presidente della Lega Pro, Matteo Marani (anch’egli giornalista sportivo fino a 3 anni fa), a cui viene anche contestato il “super stipendio” da n.1 della terza divisione del calcio professionistico italiano.

Contestazioni pesanti soprattutto alla luce dei gravi problemi che stanno vivendo tre club della Serie C “Now” (Taranto, Turris e Lucchese). Problemi noti a tutti, da tempo, e che (forse) dovevano essere gestiti, in modo diverso, già nei mesi precedenti.

“Quello che sta succedendo è la solita tiritera, che, da diversi anni, si vede in Serie C (il terzo campionato professionistico italiano, nda). Stanno morendo i presidenti, stanno morendo le piazza e nessuno fa niente. Non è un problema solo del Taranto, della Turris o della Lucchese, nè un problema legato solo al Sud o al Nord Italia, semmai è l’ennesima testimonianza di quanto sia poco sostenibile la Lega Pro.

Ancora una volta è stato messo a capo un presidente che non ha idea della categoria (l’ex giornalista di Sky Sport, Matteo Marani, nda). Tutto è sproporzionato a partite dal fattore monetario. Ben 300 mila euro (annui) più la carica da presidente (in questa cifrà c’è però anche l’onorario per la presidenza del Museo del Calcio di Coverciano, nda) sono un enorme investimento per una figura che non ha idea di come si possa riformare il sistema. I presidenti dei club se vogliono sopravvivere devono alzare la testa senza pensare solo al loro orticello” – ha dichiarato, oggi pomeriggio, sui casi Taranto-Turris e Lucchese, Michele Criscitiello, giornalista sportivo, conduttore tv e “patron” del network tv Sportitalia. Dichiarazione ripresa nelle ultime ore da diversi organi di stampa (on/off line).