LND, Credito Sportivo e Fidicom: nuove misure per lo sviluppo del calcio dilettantistico

Si rafforza la partnership tra Lega Nazionale Dilettanti, Credito Sportivo e Fidicom. A Roma, presso la sede della LND di Piazzale Flaminio, è stata siglata una nuova convenzione per la concessione di mutui alle società e associazioni del calcio dilettantistico. Caratteristica principale dell’accordo è la possibilità di garantire integralmente i mutui ordinari concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo attraverso la sinergia tra distinti strumenti di garanzia: il Fondo per l’impiantistica sportiva, gestito da ICS, il Fondo stanziato dalla LND e il Confidi Fidicom. Una misura, questa, che rende le condizioni dei mutui particolarmente vantaggiose proprio grazie alla presenza del sistema integrato delle garanzie. La convenzione mette inizialmente a disposizione delle affiliate LND un plafond 4,5 milioni di euro di mutui a condizioni agevolate (fino ad un massimo di 15 anni) da destinare prevalentemente a interventi di messa a norma e in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico, oltre che a ristrutturazioni e realizzazioni di nuovi impianti per il calcio.

“Il valore degli impianti deve essere realizzato e salvaguardato sia sotto il profilo della sicurezza ma anche della sostenibilità – ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia – l’accordo realizzato con l’Istituto per il Credito Sportivo e Fidicom va proprio in questa direzione, confermando in pieno la linea di sostegno alle Società affiliate che necessitano di strumenti sempre più efficaci e rispondenti alle nuove esigenze della pratica sportiva e all’adozione di modelli gestionali vincenti”.

“Questa convenzione rappresenta un ulteriore strumento finanziario a disposizione del calcio dilettantistico – ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi – frutto del lavoro sinergico tra l’Istituto, FIDICOM e la Lega Nazionale Dilettanti, in grado di consentire a tutte le componenti del movimento di poter accedere al credito per interventi finalizzati all’impiantistica sportiva. I danni provocati dalla pandemia – ha proseguito Abodi – hanno devastato i conti economici dell’intera filiera della LND, che non solo si è trovata a dover fare i conti con oggettivi problemi di liquidità, ma ha dovuto ridurre, se non azzerare, gli investimenti in infrastrutture, con ovvie conseguenze per l’intero sistema e con il rischio di perdere una leva fondamentale per lo sviluppo dei territori. L’Istituto, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, darà la possibilità di sottoscrivere mutui ordinari garantiti dal Fondo di garanzia per l’80% e dalla garanzia FIDICOM per il restante 20%, garantendo così un’ulteriore forma di sostegno necessaria in un momento storico particolarmente complicato”.

Assistito dall’advisor legale, avv. Giovanni Tonelli, e dall’advisor commerciale, dott. Belardino Feliziani, anche il Consigliere Delegato di FIDICOM Umberto Pirelli ha espresso grande apprezzamento per la convenzione: “La sottoscrizione della convenzione avvia un nuovo percorso per supportare le società sportive di piccola dimensione, che sono l’espressione della socialità del calcio. La garanzia servirà per moltiplicare gli effetti degli sforzi della Lega e del Credito Sportivo”.